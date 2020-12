Protest mještana Morančana: Kada se neko zakašlje, nestane struje

Mještani naselja Morančani u Ljubačama okupili su se danas u ovom naselju kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo neredovnim snadbjevanjem električnom energijom te pozvali nadležno preduzeće da riješi taj problem. Naime, naselje Morančani ali i susjedni Pasci i Par Selo u dva navrata ove sedmice nisu imali električne energije što im je stvorilo ponovo brojne probleme.

Priča o struji nije od jučer, kažu mještani. Kucali su na mnoga vrata i tražili odgovore od nadležnih ali ih nisu dobili. Problem je što su zbunjeni i koja poslovnica Elektrodistribucije je nadležna jer naselje je u sklopu Tuzle, a račune dobijaju od poslovnice iz Živinica. Šimo Grabovica ima 70 godina i kaže da je u Morančanima oduvijek bio slab napon električne energije, a situacija se pogorošala posljednjih godina. Kako kaže, dio mjesne zajednice Ljubače nema problema sa električnom energijom ali dio gdje on živi, ima.

„ Ako zagrmi, nestane struje. Ako počne jača kiša, nestrane struje. Ako počne vjetar, nestane struje. Ma, ako neko zakašlje, nestane struje. Što je najgore u tome svemu, neko pali i gasi po nekoliko puta. To šteti svim aparatima u kući.Uništava svu elektroniku.“- priča Grabovica. Iskustvo sa uništenim kućanskima aparatima imala je već i Ruža Matuzović koja u Morančanima živi 51 godinu.

„ Pokvario mi se frižider i zamrzivač zbog probelam sa strujom. Kada je nema, bez grijanja sam. Struje često nema za Božić. Inače, samo neka vjetar malo zapiri, struje nema.“- priča ova mještanka. Što je najgore, nastavlja, brine se o bolesnom mužu, a to je otežano kada nema električne energije kao što je bilo već dvije noći ove sedmice.

„ Na tri mjesta su mi gorile po tri svijeće. Dežurala sam i nisam spavala. Bojala sam se da nas svijeće ne zapale. Bolesnik je u kući. „- kaže ona i podsjeća da uredno izmiruje svoje obaveze prema nadležnom javnom preduzeću.

Mještani Morančana upozoravaju da je mreža izuzetno loša što se može vidjeti na velikom broju nagetih i ukošenih bandera.

„ Ja sam išao 2015.godine da se žalim na bandere. Tada su mi rekli da smo mi u planu da nam stave nove kablove i da će promjeniti bandere. Evo, dođe i 2021.oni ništa nisu uradili.“- priča Slavko Keroškić koji naglašava da uredno plaća račune za električnu energiju te da je Elektrodistribucija dužna, po ugovoru , uredno snadbjevati potrošače električnom energijom.

Mještanima strpljenja ponestaje zbog dugogodišnjeg problema sa neredovnim snadbjevanjem električnom energijom. Kako kažu, tu žive i imaju pravo da dobiju ono što plaćaju.

„ Mi ovdje živimo i nemamo namjeru seliti nigdje. Stalo nam je da ovaj sistem funkcioniše kako treba. Da dobijemo struju svi mi koji imamo probleme. Mi, Pasci, Par Selo. Možda slučajno struje uvije nema u blagdanskim danima ali nećemo i ne trebamo gledati na to sada. Ali živjeti u 21.stoljeću bez struje danima, nisi u stanju funkcionisati. Dovodi nas to sve do nervnog sloma. „- ogorčeno priča Ljubica Stjepić i dodaje da danas sve funkcioniše uz pomoć struje. I Ljubica i sve njene komšije, odlučni su da istraju u borbi da dobiju redovno snadbjevanje energije, a podršku očekuju i od mještana Pasaca i Par Sela. Poručuju da zajedničkim snagama mogu ostvariti svoja prava i dobiti ono što plaćaju jer električna energija nije besplatna. Stoga su najavili potpisivanje zajedničke peticije koju će dostaviti nadležnima ali i neke druge aktivnosti. Ukoliko to ne bude urodilo plodom, uslijedit će građanski neposluh i neplaćanje računa za električnu energiju.