Protesti rudara u Lukavcu: Jesu li ugrožena radna mjesta?

Parcela koja graniči sa površinskim kopom Šikulje u privatnom je posjedu, a upravo taj komad zemlje prijeko je potreban rudniku kako bi nastavio eksploataciju uglja. Problem je po nalogu Vlade Federacije trebala riješiti Općina Lukavac, no do rješenja još uvijek nije došlo zbog čega je upitna dalja proizvodnja na kopu Šikulje, a samim tim i opstanak oko 700 radnih mjesta uposlenika ovog kopa. Rješenja problema i dalje nema, zbog čega se oko 170 rudara sa Šikulja danas uputilo pred zgradu Općine Lukavac, upirući prstom u načelnika ove općine i optužujući ga za situaciju u kojoj se trenutno nalaze. Tvrde da je Rudnik „Kreka“ u čijem sklopu radi i površinski kop Šikulje ponudio određeni iznos kao naknadu vlasnicima tog zemljišta, ali oni nisu pristali na tu cijenu. S druge strane načelnik Lukavca tvrdi, da nema namjeru istjerati ljude sa njihovih posjeda, jer na toj zemlji žive dvije porodice.

”Postavlja se pitanje zašto Uprava Rudnika koja sklopi sa privatnim firmama milion maraka bez tendera ugovor na proljeće, ne može odvojiti 100 hiljada KM da riješi dvije porodice i da nas oslobodi ovog svega. Zašto ne može? Zato što se Uprava bavi politikom”, navodi Edin Delić, načelnik Općine Lukavac.

Predsjednik Sindikata radnika rudnika FBiH Sinan Husić kaže da načelnik Općine ima jednu priču kad je na sastanku s predstavnicima Sindikata, da kaže da je potpuno svjestan činjenice da je obaveza Općine da uvede Rudnike uglja Kreka u posjed, dok se medijskim kućama obraća na drugi način, i onda pokušava okrenuti kompletnu priču u svoju korist tako što kaže da je neko radnike ispolitizirao.

”Ovdje nema politike. Rudari ne znaju političariti. Rudari hoće da rade i da imaju sigurna radna mjesta”, kaže Zuhdija Tokić, predsjednik Sindikalne organizacije Rudnika Kreka.

Radna mjesta 700 radnika direktno su ugrožena. Rudnik već trpi ogromnu štetu jer je smanjen obim proizvodnje, tvrde sindikalisti. Propao je i pokušaj novih pregovora Sindikata, Uprave Rudnika i predstavnika Općine, kako bi se pronašlo rješenje ovog problema. Vlasnici zemljišta o kome se priča, također traže svoja prava.

”Kuća mi je srušena 2017. godine. Srušio Rudnik, potkopao, pokušali su podmetnuti pod elementarnu nepogodu, nije im uspjelo, pokušali su me tužekat nije im uspjelo. Onaj ko mi je srušio kuću on treba da odgovara. Sud je odredio sad nekakvog vještaka, 28 hiljada KM je razlika u odnosu na ono prvo vještačenje, to je otimačina”, ističe Enver Osmić, vlasnik zemljišta

Načelnik Općine Lukavac kaže da je nemoguće doći ovdje i izdejstvovati Odluku Federacije BiH i nekoga iz njegove kuće deložirati.

”Pitam se ovdje javno, ko bi kao načelnik za 12 hiljada KM ušao i iznio porodicu sa mjestu gdje žive i deložirao je, ko je taj?”, riječi su Delića.

Dok traju međusobna optuživanja između predstavnika Sindikata, Uprave Rudnika i Općine Lukavac, nezadovoljstvo rudara je sve veće, a konačno rješenje se ne nazire.

”Ako se hoće, može se riješiti. 29. aprila svi uslovi su bili stvoreni da se to izvrši. Ja mislim da u ovom vremenu, kada nigdje nemamo otvaranja novih proizvodnih objekata, zatvoriti jedan Rudnik koji ima 80 miliona tona rezerve uglja, koji ima najbolju perpsketivu u FBiH, onda je to ludnost čista”, navodi Zuhdija Tokić, predsjednik Sindikalne organizacije Rudnika Kreka.

Sindikalci su lokalnoj vlasti dali rok od 72 sata da riješi problem, odnosno realizuje Odluku Federacije BiH. U suprotnom, rudari Kreke će ponovo na proteste pred zgradu Općine.