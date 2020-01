Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne, slaba kiša se očekuje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Poslije podne i krajem dana, padavine se očekuju i ostalim djelovima. Na planinama sa susnježicom i snijegom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12, na jugu do 15 stepeni Celzijusa.