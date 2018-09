Prvi dan jeseni donosi radosne vijesti za sve koji vole sunce

U BiH se tokom jeseni, prema dostupnim prognostičkim materijalima evropskih i svjetskih centara za dugoročnu prognozu, očekuju malo veće srednje temperature zraka u odnosu na višegodišnju srednju temperaturu (1981. – 2010. godina) – kazao je Feni klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH Dženan Zulum.

– Iako se očekuje nešto toplija jesen od prosjeka, to ne znači da neće biti kraćih razdoblja sa izrazito nižim temperaturama zraka u odnosu na prosječne vrijednosti – pojašnjava Zulum.

Navodi da bi ukupne količine padavina u Hercegovini tokom jeseni 2018. trebale biti nešto veće u odnosu na prosjek za period 1981.-2010. godina, a u Bosni oko granica višegodišnjeg prosjeka.

– U ova tri mjeseca, nisu isključeni duži sušni periodi, ali i kraća razdoblja s većom količinom padavina – kazao je Zulum, napomenuvši da je u prvih 20-ak dana septembra bio jedan natprosječno topao period, ali i period s malom količinom padavina, odnosno u pojedinim predjelima BiH tih padavina gotovo da nije bilo.

Po njegovim riječima, oktobar bi kada je riječ o temperaturama trebao biti bliži granicama višegodišnjeg prosjeka, a količine padavina, prema sadašnjim pokazateljima u Hercegovini bi trebale da budu nešto malo veće u odnosu na višegodišnji prosijek. U novembru u Bosni padavine bi trebale biti ispod višegodišnjeg prosjeka, a temepature vazduha će biti u granicama višegodišnjeg prosjeka ili čak toplije. U Hercegovini će padavine biti oko višegodišnjeg prosijeka, kao i temperature.

Zulum nije mogao govoriti o prognozi vremena za zimu, naglasivši kako će tek krajem novembra meteorolozi o tome imati preciznije podatke.

– U periodu od 26. do 30. novembra predstavnici svih meteoroloških centara u regiji, pa i šire, imat će zajednički sastanak gdje će doći do usaglašavanja prognoze za zimski period. Nakon toga bit će izdato saopćenje kakvo nas vrijeme može očekivati od 1. decembra ove do 28. februara naredne godine, ne samo u BiH nego i u čitavom području Mediterana – kazao je Zulum.

(RTV Slon/Fena)