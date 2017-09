Prvi intervju – Slavko Petrović za RTV Slon: Sloboda zaslužuje visoko mjesto na tabeli!

Na vanrednoj sjednici Upravnog odbora FK Sloboda, koja je održana u ponedjeljak navečer u Tuzli, za novog šefa stručnog štaba klubasa Tušnja imenovan je Slavko Petrović.

Riječ je o sportskom stručnjaku koji dobro poznaje prilike u BHT Premijer ligi BiH i koji će nakon predstavljanja u utorak, već u toku ove sedmice preuzeti ”Crveno – crne”.

Prvi blic – intervju prije zvaničnog predstavljanja Petrović je dao za RTV Slon.

Gospodine Petroviću, koliko vjerujete u uspjeh sa FK Sloboda, uzimajući u obzir saašnju situaciju i mjesto na tabeli?

– Pa da nisam siguran da ću uspjeti, ne bih ni prihvatio zadatke koji su predamnom i koji su još jedan od izazova u mojoj karijeri. Smatram dalje, da disciplinovanim radom moramo ostvariti uspjeh. Ovaj klub zaslužuje visoko mjesto na tabeli.

Sloboda je loše startovala, to je evidentno, klub zauzima deseto mjesto na tabeli sa pet bodova. Čeka Vas težak zadatak?

– Pa sigurno je da preuzimam jedan težak zadatak, jer sa pet bodova koliko ima Sloboda poslije sedam kola može se reći da je start jako loš. Tu nedostaju bodovi da bi sve bilo mirnije.

Koliko poznajete igrački kadar Slobode?

– Igrački kadar Slobode mi je u potpunosti poznat, jer ja ipak tri godine radim u Bosni i upoznat sam sa kvalitetom tih igrača i očekujem da se što prije osvoji određeni broj bodova koji bi donio više mira u klubu.

Šta je po Vama uzrok ovakvih rezultata i lošeg starta Slobode?

– U ovom momentu, ja ne mogu sa sigurnošću reći šta su razlozi katastrofalnog starta i sadašnje situacije u Slobodi, ali prije svega moram obaviti razgovor sa svim igračima i detaljno otkriti uzrok ovako loših razultata. Čim otklonimo osnovni problem, odnosno taj uzrok, kasnije će biti sve lakše.

U dosadašnjim intervjuima, dok ste vodili Radnik i Željezničar, isticali ste da imate želju, između ostalih fudbalera u našoj ligi, raditi sa Amerom Ordagićem, kapitenom Slobode.

– Vidite, Amer Ordagić je bio moja želja u svakom prelaznom roku i dok sam bio u Radniku i dok je on igrao u Zvijezdi iz Gradačca. Moja prva utakmica u Bosni je bila protiv Slobode u Bijeljini gdje je Radnik slavio sa 2:0. Druga je bila protiv Zvijezde iz Gradačca u Gradačcu. Ja sam njega tu zapazio, tako da je u svakom prelaznom roku moja velika želja bila da imam tog igrača u svom timu. Čak sam sa njim razgovarao, ali njegova odluka dok sam vodio druge klubove je bila samo Sloboda. U oba prelazna roka u Želji sam imao želju da on dođe jer ja smatram Ordagića na toj poziciji najboljim igračem u Bosni i Hercegovini. No, i od njega se očekuje puno u ovom dijelu sezone.

Ima tu još kvalitetnih igrača…

– U Slobodi ima dovoljno igrača, koji zasigurno imaju kvalitet i Sloboda zaslužuje puno bolje mjesto na tabeli od onog na kome se sada nalazi.

Vaše zvanično predstavljanje je u utorak, 11. septembra. Hoćete li odmah nakon toga odraditi prvi trening?

-Ja ću u utorak biti predstavljen na press konferenciji, jer sam na odmoru na Tari, tako da moram otići u Beograd radi sređivanja papirologije. Moram donijeti sve papire, da bi radna dozvola bila gotova na vrijeme i da bi mogao preuzeti klub. Čim sve to završim eto me nazad u Tuzlu.