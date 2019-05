Psi lutalice napali stado u Mihatovićima: Zaklano 27 ovaca

Refik Salkanović se već 15 godina bavi uzgojom sitne stoke. Uložio je kako materijalna sredstva tako i svoje vrijeme u ovaj posao. Refik ima više od stotinu ovaca, no, prethodna noć je pokazala da je njegova bojazan od pasa lutalica bila opravdana. Naime, čopor lutalica mu je rastrgao 27 ovaca!

”Sinoć sam zatvorio ovce u štalu k'o i svaki put normalno. Jutros sam došao da ih pustim da izađu, kada sam otvorio neće ovce da izađu. Pitao sam se: ”šta je što neće da izađu”? Kada sam ušao u štalu bilo mi je jasno. Leže mrtve ovce. To se i do sada dešavalo, da psi lutalice ubiju dvoje troje, ali sada je već 27 bilo mrtvih” kaže Refik Salkanović.

Osim 27 ubijenih ovaca 15 je preživjelo s povredama koje su im nanijeli psi. Za ovaj događaj u Veterinarskoj stanici Tuzla su saznali jutros u 09:30 sati i odmah su izašli na teren.

”Već su odrađene pojačane dezinfekcije dva-tri puta. Pazite nešto oni kao leševi predstavljaju opasnost i to se odradilo, kada se sa tog mjesta uklone ponovo će se raditi dezinfekcija taj dio grada odnosno mjesta Mihatovići kako bi bili spriječena zaraza” objasnio je Mersad Purdić, doktor veterinarske medicine.

Velika materijalna šteta

Materijalna šteta procjenjuje se na oko sedam hiljada maraka. Da Salkanovići nisu jedini koji muče muku sa psima lutalicama, pokazuje i loše iskustvo Nedžiba Avdića koji sada ima oko 200 ovaca. Samo prije godinu dana psi su napali njegovo stado i oštetili ga za 5.000 maraka.

”Izuzetno je ovo veliki problem za nas uzgajivače pogotovo sitne stoke. Prije su napolju napadali, a sada napadaju u štalama. Napadaju i vani, kada čuvate ovce zaleti se čopor pasa i ne možete to spriječiti, prave štetu, katastrofalnu štetu…” kaže Nedžib.

Da je ovo veliki problem svjesni su u Veterinarskoj stanici Tuzla koji od 2009. godine kada je ustanovljen Zakon o dobrobiti životinja konstantno provode kastraciju, sterilizaciju i udomljavaju pse. Ali ipak… sve je više pasa lutalica u naseljima i na ulicama.

”Naravno da to predstavlja problem i sa ovim projektom treba nastaviti i to je jedini način da se to spriječi. Imali bi veći broj napada da se to ne radi” rekao je Mersad Purdić.

No, vlasnicima ovaca to ništa ne znači jer njihov problem ostaje i dalje aktuelan. Kažu, osim spore reakcije nadležnih problem se povećava jer ljudi iz drugih mjesta dovoze pse lutalice u Mihatoviće. Dok se čeka pravovremena reakcija, strah kod mještana se povećava jer se škola nalazi u blizini… samo nekoliko metara od mjesta gdje su psi lutalice prethodne noći počinili pokolj.