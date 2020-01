Pušači ogorčeni zbog poskupljenja cigarete: Gdje je utrošen novac od akciza?!

Više od 1,5 miliona ljudi u Bosni i Hercegovini od ove godine skuplje će plaćati cigarete – nekima od njih jedini životni luksuz koji imaju. Cigarete su od početka ove godine skuplje za 0,10 do 0,30 KM.

Također, Uprava za indirektno oporezivanje donijela je odluku o specifičnoj i minimalnoj akcizi na cigarete. Tako će se na cigarete i rezani duhan plaćati akciza od 42 posto maloprodajne cijene cigareta. No, u ovoj godini moguća su i nova poskupljenja.

”Cijene cigareta su do sada povećavali na početku godine, ali evo u zadnjih dvije do tri godine te cijene su se dizale ne samo na početku već i u toku same godine. To ovisi o politici svakog velikog proizvođača i distributera cigareta. Oni mogu zaista povećati cijene bilo kada u toku godine” – objašnjava Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

S druge strane ekonomski analitičari već ranije su sugerisali na negativan efekat stalnog povećanja akciza na duhan jer doprinose rastu nelegalnog tržišta. Tuzlak Avdo Ibrahimović strastveni je pušač već 53 godina. Koliko novca je do sada dao za svoj ćeif ni sam ne može sabrati. Tvrdi da ga najviše ljuti činjenica da novac kojim građani skupo plaćaju ovu lošu naviku, nestaje brže i od samog dima iz njegove cigarete.

”Milioni maraka su uzeti od akciza, gdje su te pare? Pokrali lopovi, sirotinja nema šta da jede. Evo vidite, ljudi se hrane po kontejnerima, a oni ovamo dižu svaka tri mjeseca cijene cigareta. Ne možeš lopovima nanijeti. Ljudi pokradoše sve, i zrak bi… pošto je zagađen njega ne žele. Ovamo ostalo sve pokupiše” – kaže Avdo.

Pare od akciza za finansiranje institucija

Iako iz institucija poručuju da će povećanje akciza dovesti do pada broja pušača i u konačnici do zdravije nacije, dosadašnje iskustvo pokazuje da se to ne obistinjuje…No, ima i građana koji su saglasni sa stavom da je povećanje cijena cigareta pozitivna pojava.

”Komentarišem tako što mislim da treba da bude cigarete marku još više skuplje…” kaže jedan od Tuzlaka.

Izvjesno je da će i narednih godina doći do povećanja cijena cigareta. Milioni maraka od akciza, iako bi po dobrim praksama trebali biti uloženi u zdravstvo, idu za finansiranje državnih institucija, entitetskih i institucija Brčko distrikta.