/FOTO/ Put u Crvenim njivama sve gori, mještani traže sanaciju puta

Više od 20 godina, mještani naselja Crvene njive, čekaju put koji je dostojan 21. vijeka. Veliki problem u ulici Fridriha Kacera, predstavljaju oborinske vode, koje prilikom prvog jačeg nevremena, od puta naprave potok.

„Problem je evo u vezi ovih sad katastrofa što su se desile, to je prvo uzrok kanalizacija koja dolazi iz Krojčice. Spojili su oborinske vode, i zbog toga nam dolazi kamenje, granje i svo smeće. Pokušavali su to vaditi kad se začepi i sad je ta voda išla ispod asfalta, u šaht više ne može i nema više šahtova.“ – kazao je Džemil Suljkanović, mještanin naselja Crvene njive.

Zbog problema sa oborniskim vodama, put u ovom naselju je uništen, a mještanima najveći problem predstavlja kada zbog takvog puta kamion sa građevinskim materijalom ili ogrijevom za zimu, ne može doći do njihovih kuća.

„Neće ljudi jednostavno, znaju za ovo i neće da lome kamion. Ovdje je radnička klasa koja je davala doprinose. Nema kuće koja nije davala doprinose. Nije to nama opština napravila, mi smo to napravili, a sad nam je opština nametnula da nam oborniska voda uništi to sve što smo uradili.“ – dodaje Suljkanović.

S druge strane ovog naselja, u ulici Gine Herman, čini se još veći problem. Tako blizu, a tako daleko od grada, reklo bi se dok stojimo na raskrsnici kod Bosanskog kulturnog centra Tuzla. S jedne strane BKC, a sa druge najmoderniji tržni centar, a samo sto metara uzbrdo od te iste raskrsnice – makadam.

„Decenijski problem ove naše ulice, dio ovog puta, koji se pruža otprilike nekih 300 metara koji je u jako lošem stanju. Stanovnici koji tu žive mnogo puta su se žalili i urgirali prema opštinskim vlastima i niko ništa do sada nije preduzimao. Nekada pred izborne kampanje dođu i istresu kamion nekakvog tucanika kao da poprave neko stanje, ali i sami vidite kako izgleda taj dio puta.“ – rekao nam je Nihad Ligić, mještanin ulice Gine Herman.

Mještani tvrde da je ključni problem što ovaj put počinje u jednom, a završava u drugom naselju. Ta linija razdvajanja jasno se vidi na cesti. A iako u izrazito lošem stanju, ova ulica često građanima predstavlja i alternativni pravac.

“Svaki štrajk ili izlazak građana na ulice se odrazi upravo na ovu ulicu. Ovaj put se koristi kao alternativni pravac. Svaki udes ili popravak puta na dionici od Miladija pa sve do Sportskog centra, koristi se kao alternativni pravac ovaj dio puta.“ – dodaje Ligić.

O ulici Gine Herman govorilo se i na jednoj od sjednica Gradskog vijeća, kada je jedan od vijećnika pokrenuo inicijativu za rekonstrukciju ovog puta. Inicijativa je na toj sjednici prihvaćena, no na terenu se još uvijek ništa nije realizovalo.

„Ja sam uputio inicijativu da se što hitnije izađe na teren i da se izvrši rekonstrukcija ulice Gine Herman jer je ta ulica sišla bukvalno nekoliko metara niz padinu. Na žalost, od aktuelne, izvršne vlasti još niko nije izašao na teren da utvrdi kako i šta treba da se uradi kako bi građani mogli dolaziti nesmetano svojim kućama, jer za koji dan ta ulica će biti totalno neprohodna.“ – kazao je Elvir Kasumović, predsjednik Kluba SBB-a u Gradskom vijeću Tuzla.

Iako mještani ističu da su o svom problemu obavijestili nadležne gradske službe, iz Mjesne zajednice Kreka tvrde suprotno, navodeći da problem putne infrastrukture mještani trebaju riješiti sami.

„Od građana je podnesen zahtjev za posipni materijal koji je ovih dana odobren i bit će razvučen. Građani su dužni da ako hoće asfaltirati svoju ulicu, jer je onaj dio koji pripada Mosniku asfaltiran, a ovaj nije, građani su dužni da podnesu zahtjev u MZ Kreka za asfaltiranje ili učešćem odnosno sufinansiranjem ili bez toga. Što se tiče komunalne infrastrukture na području cijele MZ mi imamo probleme. To nije jedina ulica, a pokušavamo što je u našoj moći, mi idemo sa zahtjevima prema gradskoj Komunalnoj službi.“- kazao je Hasan Klopić, predsjednik Savjeta MZ Kreka.

U konačnici, čini se da bi ovaj problem uskoro mogao biti i riješen. Tačnije, dio problema. Šefica Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla, Mirela Uljić, za našu medijsku kuću potvrdila je da će do kraja ove godine dio ulice Gine Herman biti saniran. Ističe da je nemoguće sve odjednom uraditi, ali da će dio po dio ulice biti reknostruisan, te da će nadležni iz ove službe u narednom periodu izaći na teren.