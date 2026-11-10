Rade Šerbedžija u decembru dolazi u Tuzlu i Gračanicu, gdje će s bendom Zapadni kolodvor održati koncerte u okviru turneje „Jesen stiže, dunjo moja“. Poznati glumac, pjesnik i muzičar nastupit će u četiri bosanskohercegovačka grada, a turneja počinje 7. decembra u Tuzli.

Koncert u Tuzli zakazan je za ponedjeljak, 7. decembra, u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, s početkom u 20 sati. Dan kasnije, 8. decembra, Šerbedžija će nastupiti u Gračanici, nakon čega slijede koncerti u Sarajevu 9. decembra i Mostaru 10. decembra.

Publiku očekuje program koji povezuje muziku, poeziju i priče iz Šerbedžijinog života i višedecenijske umjetničke karijere. Uz pratnju benda Zapadni kolodvor, izvodit će poznate pjesme, recitovati stihove i razgovarati s publikom.

Rade Šerbedžija u Tuzli: Gdje kupiti ulaznice?

Za koncert Radeta Šerbedžije u Tuzli ulaznice su već u prodaji, po cijenama od 40 i 50 KM. Mogu se kupiti putem platforme Entrio.ba, u CD Shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla.

Šerbedžija, koji je ove godine proslavio 80. rođendan, iza sebe ima bogatu karijeru u pozorištu, filmu i muzici. Njegovi koncerti prepoznatljivi su po neposrednoj komunikaciji s publikom, a sam umjetnik često ističe da se sadržaj nastupa oblikuje tokom večeri, kroz pjesmu, razgovor i prisjećanje na ljude i događaje iz njegovog života.

Decembarska turneja „Jesen stiže, dunjo moja“ donosi četiri uzastopna koncerta u Bosni i Hercegovini, od kojih će prva dva biti održana na području Tuzlanskog kantona.