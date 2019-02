Radmanović: Formiranje Savjeta ministara zavisi isključivo od SDA

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović smatra da formiranje Savjeta ministara zavisi isključivo od SDA i da je pitanje kada će ono biti okončano, ali da to ne treba dovoditi u vezu sa NATO putem BiH.

“Da se mene pitalo, to smo mogli završiti još u decembru. S obzirom na to da u ovom trenutku to zavisi isključivo od SDA, pitanje je kada će to biti okončano. SNSD i HDZ BiH, koji su pobjednici izbora kod Srba i Hrvata, spremni su da konstituišu Savjet ministara, ali je za to potrebno dobiti pobjednika iz trećeg naroda”, rekao je Radmanović.

Radmanović je istakao da je od 2005. godine počeo jači pritisak na pristupanje NATO savezu, te dodao da je u tom periodu usvojen Zakon o oružanim snagama BiH, a da je Narodna skupština Republike Srpske, u kojoj SNSD tada nije bio u većini, usvojila deklaraciju prema kojoj su svi bili obavezni opredijeliti se za NATO.

U okviru tih okolnosti, prema njegovim riječima, i SNSD se ponašao u skladu sa tom deklaracijom, uključujući i njega, kao tadašnjeg člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske.

“U međuvremenu su ojačale snage u Republici Srpskoj koje su rekle da se protive putu BiH u NATO”, istakao je Radmanović, podsjetivši da je prošle godine Narodna skupština Srpske usvojila deklaraciju u kojoj je proglašena neutralnost Republike Srpske, što je razlog promjene stava SNSD-a prema ovom pitanju.

On smatra da se stav političara iz Republike Srpske neće automatski promijeniti ako bi Srbija promijenila stav o članstvu u NATO alijansi.

Radmanović dodaje da bi promjena stava Srbije bila veliki iskorak koji bi uticao i na stav Republike Srpske.