”Radom do zdravlja” – predstavljeni proizvodi žena žrtava rata i žena iz ruralnih sredina

U Tuzli je danas održan šesti jesenji sajam ”Radom do zdravlja” u organizaciji Udruženja ”Snaga žene”. Riječ je o sajmu na kome su članice ove organizacije iz nekoliko lokalnih zajednica u našoj zemlji prikazale ono što pripremaju, a kao dio radno-okupacione terapije.

Udruženje ”Snaga žene” sajam ”Radom do zdravlja” organizuje po šesti put. Ova organizacija u nekoliko lokalnih zajednica vrši aktivnosti kojima je cilj podržati žene žrtve rata, žene koje su preživjele logor ili su žrtve torture, ali i one žene koje žive u ruralnim sredinama. Kroz radno-okupacione terapije, ove žene pripremaju proizvode koje ih mogu ekonomski ojačati, jer ih plasiraju na tržište.

”Mi preko 20 godina radimo sa ovom grupom žena. U odnosu na prvi sajam koji smo imali i ovaj danas, to je ogromna razlika. One su stidljivo govorile o tome da su u procesu rehabilitacije i da nešto rade, kako nisu bile prepoznate i taj nivo samopoštovanja nije bio, osjećao se strah među njima. A sad, pogledajte ovaj žamor, ovu slobodu”, navodi Branka Antić Štauber, predsjednica Udruženja ”Snaga žene”.

U svojim lokalnim zajednicama, u kućnoj atmosferi, ali i zajednički, ove žene pripremaju različite vrste poljoprivrednih proizvoda, te ih na ovakvim sajmovima prezentuju javnosti. Prilika im je za dodatnu zaradu i druženje. Na sajmu su predstavljeni domaći proizvodi korisnica Udruženja ”Snaga žene” iz Tuzle, Srebrenice, Potočara, Bratunca, Vareša, Zavidovića, Goražda, Brčkog, Diviča, Osmaka i Trnova.

”Kako sam ostala bez posla 2012., to mi je bilo jedino rješenje, vratila sam se u Bratunac. Posijali smo malinu, voće, povrće, malinu predajemo otkupljivačima, i sve ostalo radimo”, kaže Refija Begić iz Bratunca.

Sav višak poljoprivrednih proizvoda, ove žene stavile su u tegle, napravile zimnicu i tako pokušavaju popraviti kućni budžet.

”Žao mi je što nisam slikala da vidite šta smo sve spremili, jer je to samo jedan dio što smo donijeli da prezentujemo. Imamo pekmez od jabuke, šipak džem, kompote, sokove. Imali smo dosta buranije, sve što sam donijela iz plastenika to sam već prodala, orahe isto, nisam ni spustila to smo prodali”, navodi Zemina Salihović iz Srebrenice.

Ovi proizvodi su uglavnom pripremljeni po tradicionalnoj recepturi, pa ne čudi velika zainteresovanost građana Tuzle za domaće, organski uzgojene proizvode.

”Imam posao i drugi, ali ovo je dodatno. Imam svoju zemlju, počela sam svašta da sadim, maline, kupine, aroniju, ribizlu. Imam plastenik, pomalo proširujem, ručno pravim domaće. Uzgajamo sve organski”, kaže Bahra Bašić iz Zavidovića.

Na sajmu su bili predstavljeni i ljekovito bilje, cvijeće, med i ostali proizvodi od pčela. Organizatori sajma poručuju da su ove žene pokazale da mogu traume pretvoriti u proizvode, a građani im trebaju biti vjetar u leđa, kupovinom proizvoda ih ekonomski osnažiti.