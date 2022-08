Ramić u Zvorniku: Dvadeset i jednoj povratničkoj porodici se obnavljaju kuće

U gradskoj upravi Grada Zvornika potpisani su ugovori o dodjeli građevinskog materijala povratničkim porodicama za izgradnju i rekonstrukciju stambenih objekata. Potpisivanju i dodjeli ugovora, pored odabranih korisnika, prisustvovali su federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić , gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović i predstavnici povratnika. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica podržalo je dvadeset i jednu povratničku porodicu kroz dodjelu neophodnog građevinskog materijala. “Odabrani korisnici su se prijavili na javni poziv, ispunili kriterije i stekli uslove za današnje potpisivanje ugovora. Ministarstvo je osiguralo građevinski materijal za dvadeset i jednu porodicu, ukupne vrijednosti oko 300 hiljada KM, gradska uprava je pomogla u administrativnom dijelu i prikupljanju neophodne dokumentacije, dok će korisnici ugraditi građevinski materijal. Stambeni minimum je prvi preduslov za dobrovoljni povratak i život na svom ognjištu. Ovo je plod dugogodišnje dobre saradnje sa gradonačelnikom Stevanovićem i gradskom upravom. U fazi smo realizacije i nekoliko važnih infrastrukturnih projekata, gdje smo obuhvatili većinu povratničkih mjesnih zajednica. Razgovarali smo danas i o budućim projektima od značaja za ovu lokalnu zajednicu, čiju realizaciju planiramo do kraja tekuće godine”, izjavio je Edin Ramić, ministar u Vladi FBiH Ensad Mustafić povratnik je u naselje Pahljevići kod Zvornika. Prije nekoliko dana njegovu porodičnu kuću zahvatio je požar. Iz Ministarstava su odmah najavili pomoć i danas je potpisao ugovor o donaciji. “U jednoj noći smo ostali bez krova nad glavom. Požar je progutao pola moje kuće. Istog dana sam dobio obećanje da će Ministarstvo sanirati dio štete i danas sam saznao da ću dobiti materijal za cijeli krov. Ne trebam govoriti šta mi to znači. Pomoć je blagovremeno došla. Nadam se da ću do zime završiti radove i spremno dočeakati zimske dane”, kazao je Mustafić Gradska uprava Grada Zvornika kontinuirano pruža usluge povratnicima u Zvorniku. “Dvadeset i jedan krov više u našem gradu. Isto toliko porodica će dobiti trajno riješeno stambeno pitanje. Svake godine sa Ministarstvom implementiramo oko milion KM u našu sredinu. To su nedovoljna, ali značajna ulaganja. Nastavljamo u duhu dobre saradnje koja će značiti konkretnu i direktnu pomoć ljudima koji žive u Zvorniku”, ističe Zoran Stevanović, gradonačelnik Zvornika.