Rangel: Novi uvjeti za BiH u samoj su srži 14 ključnih prioriteta

Izvjestitelj Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, portugalski zastupnik Paulo Rangel kazao je danas da je dobra vijest to što je Evropska komisija preporučila dodjelu statusa kandidata Bosni i Hercegovini za članstvo u Evropskoj uniji.

– To je dobra vijest za građane i civilno društvo i političke elite sada trebaju uložiti mnogo truda kako bi ispunjavala uvjete, ali dodali ste nove uvjete koji su u samoj srži onih 14 ključnih prioriteta što znači da su neke aktivnosti već odrađene – kaže Rangel.

Upitao je stoga evropskog komesara za susjedstvo i proširenje Olivéra Várhelyija kako će se to ostvariti u naredna dva mjeseca jer je najavljeno da će Vijeće EU donijeti tu odluku u decembru jer najviša tijela trebaju biti spremna za ispunjenje ovih preduvjeta.

Evropski komesar za susjedstvo i proširenje Olivér Várhelyi kazao je da je decembar realan rok, a to znači da je potrebno formirati vlade i početi s radom.

– Tačno je da brojni od ovih uvjeta proizilaze iz ranijih 14 prioriteta, ali to je preduvjet bez kojeg se neće moći ići dalje. Bez angažmana političke elite u Bosni i Hercegovini to se neće moći materijalizirati, stoga je to njihova odgovornost – podvukao je Várhelyi.

Tvrdi da je ovim Evropska komisija dala ponudu BiH i nadam se da će ih političari odmah prihvatiti kako je to učinila Ukrajina i Moldavija.

On je danas predstavio Paket proširenja za 2022. godinu kada je rekao da je Evropska komisija preporučila dodjelu statusa kandidata Bosni i Hercegovini za članstvo u Evropskoj uniji o čemu bi se trebalo odlučivati vjerovatno u decembru pred Vijećem EU.

Naglasio je da ova preporuka dolazi pod uvjetom da se ispune neki koraci i to da se prioritetno usvoji zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV), zakon o sudovima, zakon o sprečavanju sukoba interesa te poduzmu odlučuni koraci u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Također, potrebno je osigurati bolje mehanizma upravljanja granicama, uspostaviti funkcionalni sistem azila te spriječiti slučajeve mučenja i zlostavljanja uspostavom međunarodnog mehanizma, garantirati slobodu medija i zaštitu novinara te odgovarajuće praćenje zastrašivanja medija.

Evropska komisija potcrtava da je Evropsko vijeće pozvao čelnike BiH da hitno riješe preostale reforme u oblasti pravosuđa i ustavne reforme.

RTV Slon/Fena