Raspodjela resora u Vijeću ministara: Stvarnost jedno, želje drugo

Čini se da će preraspodjela resora u Vijeću ministara BiH biti kamen spoticanja jer svi imaju svoje želje i očekivanja, tako da će već naredne sedmice na sastanku delegacija SNSD-a, SDA i HDZ BiH na stolu biti prijedlozi resora koje koja stranka želi.

Dragan Čović, lider HDZ BiH, već je iznio spisak svojih želja, kazavši da stranke okupljene oko Hrvatskog narodnog sabora (HNS) žele ministarstva finansija, vanjskih poslova i pravde. Istakao je da će insistirati na ministarstvima finansija i vanjskih poslova, ali da očekuje da stranke okupljene oko HNS-a dobiju i pravdu.

“Moramo zadržati poziciju ministra vanjskih poslova koja nam omogućava koliko-toliko da sudjelujemo u vanjskoj politici BiH. Uz to, pripadaju nam tri ili četiri zamjenička mjesta u ministarstvima, ali to je sada stvar dogovora s partnerima. U početku sve strane iznesu slične zahtjeve, pa onda pokušavamo to usklađivati po nekim pravilima, ali vjerujem da to neće biti prepreka za uspostavu vlasti ako se dogovorimo o drugim stvarima koje trenutno definiramo u ovoj kratkoj izjavi”, kazao je Čović.

Međutim, bit će teško da se ostvare Čovićeve želje s obzirom na to da je i SDA izrazila želju da joj pripadne resor finansija, a čini se da, kako nezvanično Nezavisne novine saznaju, i SNSD se bavi mišlju da im pripadne resor vanjskih poslova.

Ranije je Halid Genjac, generalni sekretar SDA, rekao da ova stranka želi resor finansija, pa je stoga neizvjesno kako će se dogovoriti s obzirom na to da se SDA već ranije žalila da Hrvati drže sektor finansija u potpunosti, jer HDZ BiH ima svog čovjeka u UO UIO BiH, Ministarstvu finansija FBiH i Ministarstvu finansija i trezora BiH.

Izvor “Nezavisnih” kaže da SDA insistira i na resoru civilnih poslova i bezbjednosti pored finansija i da je nemoguće da sve to dobiju, ni SDA, a ni HDZ BiH.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da se zasad ne može govoriti o imenima kandidata za pozicije u vlasti na nivou BiH, uključujući i Savjet ministara, ali da će srpska grupacija koju predvodi SNSD za predsjedavajućeg tog savjeta predložiti Zorana Tegeltiju. Dodik je rekao da je sve ostalo stvar dogovora.

“Ne možemo sada da govorimo o tome jer se nije završila ni raspodjela resora u samom Vijeću ministara. Neozbiljno je govoriti o imenima”, rekao je Dodik.

Kada je riječ o njegovoj ranijoj izjavi da su urađene tehničke formulacije vlasti na nivou BiH i da će to biti dokument od jedne i po stranice, Dodik je naveo da će se tu naći osnovne stvari u vezi sa ustavnim poretkom, Dejtonskim sporazumom, reformskim procesima, evrointegracijama, borbom protiv kriminala…