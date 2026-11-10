Razlike u platama u FBiH ogromne: Jedni zarađuju 2.316 KM, drugi svega 1.151 KM

Adin Jusufović
Minimalna plata u FBiH

Plate u FBiH značajno se razlikuju zavisno od djelatnosti u kojoj su radnici zaposleni, a razlika između najbolje i najslabije plaćenog sektora iznosi čak 1.165 KM.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku za august 2026. godine, najviše zarađuju zaposleni u oblasti informacija i komunikacija, dok su najniže prosječne plate zabilježene u ugostiteljstvu i hotelijerstvu.

Prosječna neto plata u Federaciji BiH u augustu iznosila je 1.708 KM, što je za 49 KM manje nego mjesec ranije. U poređenju s augustom prošle godine nominalno je povećana za 7,1 posto, ali je stvarni rast, nakon uračunavanja inflacije, iznosio 2,5 posto.

Najveće plate u FBiH u IT sektoru, finansijama i javnoj upravi

Najveću prosječnu neto platu u augustu imali su zaposleni u oblasti informacija i komunikacija, 2.316 KM. Ova djelatnost obuhvata, između ostalog, informacione tehnologije i telekomunikacije.

Na drugom mjestu nalaze se finansijske djelatnosti i osiguranje s prosjekom od 2.298 KM, dok je u javnoj upravi prosječna plata iznosila 2.266 KM.

Zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti u prosjeku su primali 2.245 KM, a u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom i parom 2.216 KM.

To su ujedno jedine djelatnosti u kojima je prosječna neto plata premašila 2.200 KM.

Ugostiteljstvo na dnu liste, građevinarstvo i trgovina također ispod prosjeka

Najniže plate u FBiH zabilježene su u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, gdje je prosječna neto plata iznosila 1.151 KM.

U građevinarstvu je prosjek bio 1.323 KM, u prerađivačkoj industriji 1.364 KM, a u trgovini 1.376 KM.

Od ukupno 19 posmatranih djelatnosti, devet je imalo prosječnu platu veću od federalnog prosjeka, dok je deset bilo ispod njega.

Razlika između prosječne plate u ugostiteljstvu i najniže plate u FBiH, koja za 2026. godinu iznosi 1.027 KM, bila je svega 124 KM.

Plate u javnoj upravi rasle, u pojedinim sektorima inflacija pojela povećanja

Podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju da rast plata nije bio jednak u svim djelatnostima.

Najveći godišnji nominalni rast prosječnih neto plata zabilježen je u javnoj upravi, 11,8 posto. Kada se uračuna rast potrošačkih cijena, povećanje iznosi sedam posto.

U obrazovanju je realni rast iznosio 4,7 posto, a u zdravstvu i socijalnoj zaštiti 4,1 posto.

S druge strane, zaposleni u oblasti informacija i komunikacija, uprkos najvišim prosječnim primanjima, zabilježili su realni pad plata od 1,2 posto u odnosu na august prošle godine.

Realno smanjenje prosječnih plata zabilježeno je i u rudarstvu, građevinarstvu, prerađivačkoj industriji te energetici.

Zanimljivo je i da se prosječne plate u pojedinim djelatnostima značajno mijenjaju iz mjeseca u mjesec. Tako je u finansijskom sektoru prosjek u junu iznosio 2.649 KM, a u augustu 2.298 KM, dok je u javnoj upravi s julskih 2.419 KM pao na 2.266 KM u augustu.

Podaci se odnose na prosječne isplaćene neto plate po zaposlenom, što znači da ne predstavljaju iznos koji prima svaki radnik u određenoj djelatnosti.

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