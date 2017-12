Razmatran prijedlog izmjena Izbornog zakona BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatrao je danas principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, koji su predložili poslanici Nezavisnog bloka Salko Sokolović, Senad Šepić i Sadik Ahmetović.

Jedan od predlagača zakona, Senad Šepić, kazao je da isključivo tretiraju mogućnost uvođenja elektronskog glasanja, koja će primarno značiti mogućnost skeniranja glasačkih listića na izborni dan, kako bi se onemogućile izborne prevare, manipulacije i krađe.

– Mislim da nema većeg nacionalnog interesa svih ljudi u cijeloj BiH nego da dobiju šansu da njihov glas bude zaštićen, da mogu izaći na izbore i da budu sigurni da ono kako su oni glasali, da će to biti prepoznato u izbornim kutijama – kazao je Šepić.

Dodao je da “na ovom izbornom zakonu svako može reći je li mu stalo do toga da ima ozbiljne, transparentne, poštene, otvorene i demokratske izbore”.

– Očekujem da bude podržan ovaj pristup i da dobijemo mogućnost da izborna volja bude isključivo volja birača, a da to ne bude volja brojača, kako je to najvećim dijelom bio slučaj do sada – naveo je Šepić, prenosi Fena.

Predsjedavajući Kluba poslanika HDZ-a BiH Nikola Lovrinović je kazao da je na sjednici nadležne komisije tražio da se predloženi zakon, prije svega, uputi na mišljenje Središnjem izbornom povjerenstvu, a možda i Vijeću ministara BiH „da vidimo kako će se ove odredbe odraziti na ukupan izgled ovog procesa i zakona“.

Poslanici su danas razmatrali principe Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kao i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, koje je predložilo Vijeće ministara BiH.

Razmatran je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine, koji je predložila poslanica Aleksandra Pandurević.