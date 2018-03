Reagovanje: Nastavlja se beogradska farsa procesuiranja za strijeljanje u zadruzi Kravica

Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Pokret „Majke enklave Srebrenice i Žepe“ oštro kritikuju način procesuiranja ratnih zločina u Srbiji. Danas je ponovo otkazano ročište pred Odjeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu za strijeljanje najmanje 1313 bošnjaka u hangaru Kravica nakon što se prvooptuženi Nedeljko Milidragović nije pojavio na glavnom pretresu.

Suđenje osmorici pripadnika Specijalne policije VRS za strijeljanje više od 1300 civila u hangaru Kravice počelo je 6. februara protekle godine i do sada je održano samo jedno ročište. Optuženi, koji se brane sa slobode, do sada subez ikakvih sankcija odbijali pojavljivanje pred sudom, usljed čega je ročište otkazivano. Ovo je izrugivanje pravosuđu a ne sudski proces. Do sada je zakazano oko desetak ročišta u ovom predmetu, do danas je održano tek jedno.Ukoliko Beograd nastavi sa ovom praksom, suđenje se može nastaviti u nedogled.

Unatoč prividu da Srbija procesuira egzekutore genocida u Srebrenici, jasno nam je da Srbija od procesuiranja pravi cirkus, predstavu za svoju domaću publiku. Nema veće uvrede za nas žrtve od te da optuženi za strijeljanje1300 naših najmilijih izbjegavaju pojavljivanje pred sudom bez reperkusija. Veće sankcije slijede za neplaćanje prekršajne kazne, nego za strijeljanje ovolikog broja ljudi. Sramotno!

Žrtve, porodice stradalih prate suđenja, i konstantno su izložene poniženju jer se oni koji su ubili njihove najmilije šeću kao slobodni ljudi.

Današnje ročište obilježilo je i okupljanje Vojislava Šešelja i stotinjak njegovih pristalica koju su pratili suđenje, koji je u poznatom stilu vrijeđao sve oko sebe što nema prefiks srpskog u sebi. Šešelj, ponosan na svoj radikalizam, pored osporavanja genocida danas se nije libio da vrijeđa Kadu Hotić, kojoj je u Kravici ubijen brat, odječena mu glava i smrskane kosti, usljed čega je između njih i nekolicine novinara došlo do verbalnog obračuna.

Pozivamo pravosudne institucije u Srbiji da se odpru politikanstvu i konačno procesuiranju ratnih zločina pristupe sa dozom ozbiljnosti i poštovanja prema nevino ubijenim ljudima.