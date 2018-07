Reakcije na usvajanje “Platforme za mir” u Parlamentarnoj skupštini BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jučer je na nastavku 62. sjednice usvojio “Platformu za mir” koja je nastala kao rezultat intenzivnog i dugotrajnog rada USAID-ovog mirovnog projekta PRO-Budućnost širom BiH.

Dokument je kreiran u formi deklaracije iz koje proizlaze konkretne aktivnosti, saopćeno je iz Catholic Relief Services (CRS).

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac kazala je da “Platforma za mir” i njene odredbe direktno odgovaraju odredbama Strategije za proširenje EU koja, iznad svega, zahtijeva stabilan okvir u kojem demokratija može istinski zaživjeti.

– Platforma je, stoga, alat na koji se možemo referisati i okvir koji ćemo koristiti kao dokaz za zajednički stav da BiH, ipak, može govoriti jednim glasom – naglašava ministrica Borovac koja je Platformu stavila u parlamentarnu proceduru.

Dodala je da je Ministarstvo prepoznalo Platformu kao priliku da, zajedno sa svim ostalim institucijama vlasti, doprinese stabilizaciji prilika i povećanju stepena odgovornosti za poštivanje ljudskih prava.

– Ministarstvo je podržalo Platformu od same promocije do njenog usvajanja, u partnerstvu sa USAID-om i CRS-om na projektu PRO-Budućnost, jer je ovaj projekat, djelujući na svim nivoima, od lokalnog do najvišeg, radeći s različitim grupama građana, uspio u “Platformu za mir” inkorporirati volju i namjeru građana BiH da doprinesu izgradnji i očuvanju mira u našoj zemlji – objašnjava Borovac.

Predsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH Mladen Bosić smatra značajnim istaknuti potrebu da se svi zajedno uključe i pozovu na razumijevanje jedni drugih, na mir koji nema i ne smije imati alternativu.

– Nema boljeg načina da upozori sve nas šta se sve može dogoditi ukoliko se svi ne uključimo da pozovemo na razumijevanje jedni drugih, na mir, i zato podržavam ovaj projekat i sve što radite na tom putu – podvukao je Bosić.

Poslanica u Predstavničkom domu PSBiH Maja Gasal Vražalica ističe značaj usvajanja “Platforme za mir” na svim nivoima vlasti.

– Kroz usvajanje “Platforme za mir” institucije BiH šalju poruku lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj javnosti da je BiH spremna i zrela da napravi transformaciju i postane zemlja-primjer istinskog pomirenja i dugoročnog i održivog mira i stabilnosti – ističe Vražalica.

Za predsjedavajućeg Zajedničke komisije PSBiH za ljudska prava Borislava Bojića “Platforma za mir” je nastala na terenu i nedvosmisleno svjedoči o tome da se svi slažemo kako je mir jedina moguća opcija i da ne postoji alternativa mirnom rješenju.

Poslanik u PD PSBiH Lazar Prodanović mišljenja je da je Platforma dokument koji ima podršku i nevladinog i vladinog sektora.

– Pored nevladinih organizacija, udruženje žrtava rata, grupa mladih, građana, intelektualaca, vjerskih službenika, medija i ostalih aktera, mi poslanici možemo dati doprinos s naše strane usvajanjem Platforme i konkretnom podrškom mirovnim inicijativama. Ono što se dogodilo ne možemo promijeniti, ali možemo raditi više na izgradnji istinskog mira u BiH da se nikada ništa slično ne ponovi – objašnjava Prodanović.

“Platforma za mir” stavljena je na dnevni red 61. sjednice Predstavničkog doma PSBiH povodom čega je u holu Zgrade Parlamentarne skupštine BiH otvorena izložba radova Velije Hasanbegovića “Lično” i upriličeno javno govorenje.

U stvaranju Platforme učestvovali su gradonačelnici, načelnici, vjerski službenici, žrtve rata, predstavnici nevladinog sektora, mladi, radnici u obrazovanju, kulturi i sportu, te ostali predstavnici relevantnih društvenih sfera.

Usvajanjem “Platforme za mir” zastupnici i predstavnici u Predstavničkom domu PSBiH iskazali su jasnu podršku inicijativama pomirenja u kojima je neprikosnovena uloga i onih koji su direktno bili izloženi ratnim stradanjima, a to su zatočenici logora.

(RTV Slon/Fena)