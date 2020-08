Redukcija letova sa Međunarodnog aerodroma Tuzla

Međunarodni aerodrom Tuzla od ukidanja stanja nesreće uzrokovane pandemijom korona virusa posluje pozitivno, iako u manjem kapacitetu u odnosu na prošlu godinu. Aerodrom je nakon ukidanja tog stanja otvorio vrata za putnike, međutim složena epidemiološka situacija i mjere koje druge države donose za avio kompanije s ciljem prevencije širenja korona virusa, uticale su na sam rad tuzlanske zračne luke. To je dovelo do ukidanja ili redukcije određenih avio linija, a takav trend će se nastaviti u narednom periodu.

”Najavljuje se reduciranje letova za Basel, sa pet na tri leta sedmično, Vaxjo sa dva na jedan, a u ovom momentu imamo i najavljeno otkazivanje leta na destinaciji Friedrichshafen od 07.09. do kraja ljetne sezone. Mogu reći da se ponovo broj letova reducira na novim nekim destnacijama, kao što je Memmingen u Njemačkoj, zatim Malme, Eindhoven i Göteborg. Trenutno se red letenja mijenja na sedmičnom nivou, zato što svakodnevno dolazi do promjena punjenja po letovima, i onda avio kompanija analizira sve to i da bi se popunjenost po letovima poboljšala oni smanjuju broj letova prema nekim destinacija i s toga mogu sugerisati putnicima da je potrebno da prate obavještenja od kompanije Wizz Air i da sva svoja putovanja prilagođavaju novonastalim promjenama. Mogu reći da je broj letova u stalnom padu i neizvjesno je prognozirati do kada će se održati ovaj nivo saobraćaja na aerodromu Tuzla”, naveo je Esed Mujačić, direktor Međunarodnoh aerodroma Tuzla.