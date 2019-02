Regionalna konkurentnost bi mogla biti glavni pokretač razvoja BiH

„Ekonomska saradnja između Austrije i Bosne i Hercegovine: izazovi i šanse“ i „Unapređenje poslovnog okruženja Bosne i Hercegovine“ bile su teme druge i treće sesije Ekonomskog foruma Bosne i Hercegovine 2019.

Uloga biznisa u društvu je ključna za generalni ekonomski prosperitet. „Austrija je naš iskreni prijatelj. Usljed historijske povezanosti formirana je jaka ekonomska i politička veza između Austrije i naše zemlje. Ona znažno podržava evropski put Bosne i Hercegovine“ poručio je moderator druge panel diskusije prof. dr. Kemal Kozarić. Na ovu temu razgovarali su ekonomski stručnjaci iz Austrije, a to su: trgovinski savjetnik u ambasadi Republike Austrije u BiH i voditelj Advantage Austria Sarajevo, Andreas Meindl, član Uprave Raiffeisen Bank International AG, Hannes Mosenbacher, zamjenik guvernera pokrajine Štajerske, Micheal Shickhofer te profesor na Vienna University of Economics and Business, Rainer Hasenauer, piše Fena.

Dok trećom panel sesijom je moderirao direktor kompanije Tondach u Bosni i Hercegovini, prof. dr. Jasmin Hošo koji je tom prilikom zaključio da je teško je posmatrati Bosnu i Hercegovinu bez cjelokupnog okvira regiona jer je neophodna regionalna komparacija. „Ne možemo se takmičiti sa Austrijom, Njemačkom i Švedskom, međutim regionalna konkurentnost je glavni pokretač budućeg razvoja. Sve što naša država ima, to ima i Srbija, Hrvatska i Crna Gora i glavni naš zadatak je da uvjerimo investitore da je BiH sigurna i pouzdana za investiranje i moramo predstaviti ono što imamo i što znamo.“, istakao je moderator završne panel sesije.

„Ono što karakteriše BiH u odnosu na druge zemlje je način proizvodnje i manjak robotike, što znači da su ljudi naš najveći kapital. Naša firma je prije vrijednovala samo struku, međutim sada gledamo volju, prethodno znanje i poznavanje njemačkog jezika, te ove stavke postaju od ključnog značaja jer potrebno je mnogo resursa i obuke da bi ti ljudi jednostavno odabrali put odlaska van BiH.“ zaključila je zamjenica direktora za ljudske resurse, administraciju i logistiku kompanije Elin Motors Bosnia d.o.o., Sandra Suljić. Radna snaga koju pripremamo se mora iskoristi se u BiH, a ne za druge ekonomije.