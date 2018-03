Registar ličnih podataka van funkcije do daljnjeg

Zakonit rad Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH doveden je u pitanje jer su morali preseliti u neuslovne prostorije koje im je dodijelio Savjet ministara BiH, a u kojima nema mjesta za glavni registar koji su obavezni voditi po zakonu.

“Glavni registar je zakonska obaveza Agencije i on je sada van funkcije. Po odluci Savjeta ministara, sve smo morali iseliti iz starih prostorija i preseliti se u nove, što smo i uradili. Prenijeli smo opremu i sada tražimo da nam se dodijeli neka soba da to smjestimo, jer je prostor koji smo dobili vjerovatno bio namijenjen za nekoga drugoga i nije uslovan. Vršili smo neke popravke, pregrade, ali i dalje nemamo sve uslove za rad”, rekao je Petar Kovačević, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka.

U Službi za zajedničke poslove BiH, na čiji prijedlog se i sele pojedine institucije koje su plaćale zakupninu, kažu da tu nema nikakvih problema te da će se sve rješavati u hodu.

“Imaće sve potrebne uslove za rad. Probleme ćemo rješavati u hodu”, rekao je za “Nezavisne” Siniša Perković, zamjenik direktora Službe za zajedničke poslove BiH.

Podsjećanja radi, Savjet ministara BiH odlučio je da 15 institucija koje su zakupljivale prostor dobije trajni smještaj u zgradi Union banke u Sarajevu, kako bi se smanjili troškovi. Svojim zaključkom tim institucijama je naredio da do kraja januara presele u nove prostorije, što nije bilo moguće izvesti, a jedna od rijetkih koje su u međuvremenu preselile, i to u ovom mjesecu, jeste Agencija za zaštitu ličnih podataka. U zgradu Union banke treba da se presele i Ministarstvo spoljnih poslova BiH, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo pravde BiH, Služba za zajedničke poslove BiH, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, Agencija za ravnopravnost polova u BiH, Agencija za osiguranje BiH, Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave BiH, Kancelarija za razmatranje žalbi BiH, Kancelarija za veterinarstvo BiH, Konkurencijski savjet BiH, Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH i Državna agencija za radijaciju i nuklearnu sigurnost BiH.

“Niko nas ništa nije pitao, ni koju opremu imamo ni kakvi su nam kapaciteti. Ništa. Samo je bilo po nekoj njihovoj računici – evo vam prostor i preselite se, i znali smo, kada nam je to dodijeljeno, da ćemo imati problema jer to nije bilo dovedeno namjeni, niti je bilo uslovno i adekvatno za potrebe Agencije”, rekao je Kovačević.

Zbog problema sa smještajem Agencije za zaštitu ličnih podataka, Savjet ministara BiH na sutrašnjoj sjednici baviće se tim problemom, a kako je rekao Kovačević, očekivanja su da im se dodijeli dodatni prostor za smještanje servera, jer je to zasad najpotrebnije, mada, kako kaže, “teško je od njih očekivati bilo šta”.

“Mi već godinama tražimo da se zaposli službenik za prigovore i ništa. Iako je to zakonska obaveza, Savjet ministara se ne oglašava, a u Zakonu o budžetu piše da Agencija ima 27 zaposlenih, ali bez obzira na to ne daju nam da popunimo to mjesto. Takođe, tražio sam i novu sistematizaciju da se smanji broj sekretarica, pomoćnika… a da se zaposle inspektori koji bi išli na teren i tu nisam dobio saglasnost”, rekao je Kovačević, dodajući da se u BiH bavimo besmislenim stvarima kada je u pitanju zaštita ličnih podataka, prepirući se u vezi s tim da li neko objavljuje ili ne objavljuje matični broj itd., dok se u svijetu dešavaju veliki problemi poput najnovije priče u vezi s Facebookom i krađom podataka 50 miliona ljudi.