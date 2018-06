Rekordan izvoz namještaja iz BiH: Mjesečni izvoz premašuje 100 miliona KM

Bosna i Hercegovina je u prvom kvartalu ove godine izvezla namještaja, posteljine, madraca i sličnih proizvoda u vrijednosti većoj od 300 miliona KM.

Prosječni mjesečni izvoz premašio je 100 miliona što predstavlja novi rast u odnosu na prošlu godinu koja je bila rekordna.

Industrija namještaja jedna je od najbrže rastućih grana u Bosni i Hercegovini, ali proizvođači i dalje teško dolaze do sirovina.

Finalni proizvođači drveta iz Tuzlanskog kantona godišnje izvoze robu, uglavnom namještaj, ukupne vrijednosti oko 60 miliona KM. Najviše izvoze u Njemačku, Italiju, Austriju i druge evropske zemlje, kao i zemlje iz okruženja poput Srbije i Hrvatske. Manji dio sirovina nabavljaju u BiH, a ostatak su prinuđeni uvoziti, javlja RTVTK.

Kažu da bi mogli ostvariti veće rezultate kada bi imali bolje uslove za to. “Osnovni problem je nedostatak Zakona o šumama TK. Problem je i raspodjela sirovine. Drveta ima sasvim dovoljno, ali on se izvozi u poluproizvodima u dasci, elementima itd, ne favorizuju se finalni proizvođači i to je ključni problem razvoja drvne industrije u BiH“, rekao je Ramiz Grapkić, predsjednik Grupacije drvoprerađivača KPK Tuzla.

Sejfudin Kamarić, komercijalni direktor “ISOWOOD” iz Gračanice dodaje:„Mi treba da uvozimo sirovinu iz najjače evropske zemlje Njemačke dasku, sirovinu i od nje pravimo finalni proizvod i izvozimo ga u EU gdje zarađujemo profit. Finalni proizvođači moraju stavljati u funkciju brentu, kao da smo primarni proizvođač drveta da bi mogli da sudjelujemo na licitacijama“.

Drvna industrija je u 2017. godini bilježila rekordan izvoz. „Ono što predstavlja ozbiljan problem jeste da unutar ovog sektora imamo i dalje 60 % izvoza drveta i drvenih dijelova dok je recimo izvoz namještaja i elemenata namještaja na 40 %. Mi moramo raditi na tome da smanjimo ovu razliku odnosno da je što manji izvoz drveta a da se poveća izvoz namještaja jer samo na ovaj način možemo ostvariti veću vrijednost naših proizvoda“, rekao je Suad Selimović, sekretar Udruženja za poljoprivrednu i prehrambenu industriju KPK Tuzla.

Pokrivenost Bosne i Hercegovine šumom je oko 53 %, tako da bi drvna industrija mogla biti okosnica razvoja privrede. Ovaj potencijal za sada nije dovoljno iskorišten.Drvoprerađivači čekaju donošenje Zakona o šumama FBiH više od devet godina.

Izvor: RTV Slon/Akta.ba