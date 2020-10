Respirator iz Gradačca još čeka na međunarodni test

Domaći respirator, čiji je prototip još prije šest mjeseci proizveden u Gradačcu, čeka na međunarodni test. U međuvremenu je redizajniran i prošao je test jedine bosanskohercegovačke certifikovane laboratorije. Kada će se naći na tržištu nije poznato, no trenutna epidemiološka situacija, koja se ponovno pogoršava, trebalao bi da utječe na sve one koji mogu proces ubrzati da to i učine.

Prije tačno pola godine predstavljen je prvi domaći respirator. Prethodno, četrdesetak inženjera je dva mjeseca intenzivno pripremalo, a zatim samo mjesec radilo na konstrukciji aparata. U međuvremenu su redizajnirali aparat i proizveli pet jedinica.

– Napravili smo svoj koncept uređaja koji se oslanja na neke naučne radove na ovim uređajima. Uradili smo svoje komponente, napravili smo nešto svojih mehaničkih komponenti, ugradili smo elektrokomponente koje se mogu naći na tržištu kvalitetnijih evropskih proizvođača kao što je Simens – navodi Edin Softić, tehnički direktor u TMD Group Gradačac.

I medicinska struka je potvrdila da je riječ o visokokvalitetnom i željno iščekivanom aparatu.

– Sve zadane performanse, odnosno mogućnosti su testirane softverski i radi se o izuzetno dobrom i preciznom uređaju. Pitanje kada će se staviti u upotrebu je izuzetno teško, ali mislim da će se sve to na kraju krunisati upotrebom tog respiratora na pacijentima – kaže prof. dr. Šefik Umihanić, pomoćnik direktora UKC-a Tuzla.

Nakon što je kvalitet aparata potvrdila domaća certificirajuća kuća, redizajnirani aparat uskoro bi trebao biti ocijenjen i u labaratoriji u Velikoj Britaniji. No, to još ne znači da će se naći u bolnicama.

– Bez obzira na to kada će doći rezultat iz Velike Britanije, mora neko reći da se on može ili ne može upotrebljavati. Neko mora stati iza toga. U ovoj državi još nema institucije koja može ispitati ovaj uređaj i reći da je spreman za upotrebu, bez obzira na to je li to klinički ispitano ili tehnički, mehanički ili bilo koji drugi način – ističe Adem Hanić, direktor TMD Group Gradačac.

U međuvremenu, u Gradačcu nisu obeshrabreni ovim poteškoćama i nastavljaju s novim sličnim projektima. Na zahtjev UKC-a Tuzla, u toku je rad na domaćem aparatu za kiseonik.

