Rezultati 19. kola Premijer lige BiH

Rezultati 19. kola nogometne Premijer lige BiH:
Tuzla City – Borac 2:0
Velež – Mladost DK 4:0
Široki Brijeg – Zrinjski (17.00 sati)
subota:
Sarajevo – Sloboda 2:1
Krupa – Željezničar 2:1
Olimpik – Radnik 1:0
LJESTVICA:
1. Sarajevo 19 13 6 0 40:16 45
2. Željezničar 19 11 3 5 34:18 36
3. Velež 19 9 6 4 30:20 33
4. Borac 19 10 2 7 36:24 32
5. Zrinjski 18 10 2 6 24:15 32
6. Široki Brijeg 18 9 4 5 29:19 31
7. Tuzla City 19 8 3 8 22:24 27
8. Sloboda 19 6 4 9 22:26 22
9. Mladost 19 6 1 12 17:41 19
10. Radnik 19 3 6 10 17:29 15
11. Krupa 19 3 4 12 12:30 13
12. Olimpik 19 4 1 14 15:35 13
(RTV Slon/Fena)