Rezultati Izbora skoro pa konačni: SDA dominantna, SDP u zlatnoj sredini, SBB pri dnu

Iako se predugo vodila, u svega 24 sata predizborna kampanja okončana je izbornim danom i zatvorenim biralištima širom Bosne i Hercegovine. Odmah po zatvaranju glasačkih mjesta, dalo se naslutiti ko se čemu nada. Zato je jutro poslije Izbora donijelo detalje o tome gdje se to koja politička partija pozicionirala, ko su pobjednici, a ko gubitnici. Novoizabrani članovi Predsjedništva sinoć su oko ponoći proglasili pobjedu koju je Centralna izborna komisija BiH danas i potvrdila, otkrivši uz to ko je prešao izborni prag za ulazak u vlast na preostalim državnim, entitetskim i kantonalnim nivoima.

Po mišljenju i javnosti i struke, najneizvjesniji bosanskohercegovački Izbori u ovom stoljeću, za sobom su ostavili državu ponovo podijeljenju, ali ovoga puta na dva dijela: Zadovoljne i nezadovoljne, obradovane i šokirane, pobjednike i gubitnike.

Iako su državljani Bosne i Hercegovine, jučerašnjim Općim izborima mijenjali vlast na šest nivoa, zbog entitetskih granica svaki birač ipak je dobio po četiri glasačka listića.

Kako je to i do sada bio slučaj, prvi preliminarni rezultati, i to odmah na kraju dana, prezentovani su za najviši nivo državne vlasti – Predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Sinoć objavljeno, danas je i potvrđeno: Predsjedništvo BiH u potpunosti je promijenjeno.

Kandidat Stranke demokratske akcije Šefik Džaferović sa 175.053 glasa prebrojana do 14 sati novi je bošnjački član državnog rukovodstva. Paralelno s njim, u Predsjedništvo je sa 177.638 glasova izabran i Željko Komšić, kandidat Demokratske fronte kojem će ovo biti treći mandat u svojstvu hrvatskog člana. Njima dvojici sa čak 313.209 glasova iz Republike Srpske, u Predsjedništvu će se pridružiti i kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.

Upravo iz ove političke opcije kandidatkinja Željka Cvijanović trenutno vodi u utrci za predsjednicu entiteta Republika Srpska. Njeni zamjenici i dalje će biti – iz reda bošnjačkog naroda Ramiz Salkić, te iz reda hrvata Josip Jerković.

Prema preliminarnim rezultatima koje je objavila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, za Parlamentarnu skupštini BiH najviše glasova osvojila je Stranka demokratske akcije – 25,76 posto; slijedi Koalicija šest stranaka sa hrvatskim predznakom, te SDP BiH i DF Željko Komšić. Zajedno s njima izborni prag prešli su i Savez bolje budućnosti, Pokret demokratske akcije, Naša stranka, ali i ASDA, Koalicija Hrvatskog zajedništvo i Nezavisni blok. Drugi politički subjekti ostali su ispod neophodna tri postotka dobijenih glasova. Prema glasovima birača u Republici Srpskoj, situacija je nešto drugačija. SNSD je prvi na listi, potom slijedi SDS lista, PDP Mladen Ivanić, Demokratski narodni savez, Socijalistička partija i na kraju Stranka demokratske akcije.

U Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, barem prema rezultatima Izbora objavljenim u 14 sati ući će osam političkih subjekata. Glasovi sa 2.269, od 3.276 obrađenih biračkih mjesta pokazuju ponovnu dominaciju Stranke demokratske akcije sa preko 25 posto glasova, ispod nje sa oko 16 posto glasova nalazi se koalicija sedam stranaka sa hrvatskim predznakom, te odmah i SDP sa oko 14 posto. Prag su prešli i Demokratska fronta, SBB, Pokret demokratske akcije, Naša stranka i A-SDA.

U Narodnu skupštinu Republike Srpske na osnovu glasova prebrojanih sa 1.859 birališta osam stranaka prešlo je izborni prag. Sa 32,34 posto glasova prvi na listi je SNSD, slijedi ga Srpska demokratska stranka, potom DNS, PDP RS, Socijalistička partija, zatim NDP Dragan Čavić, ali i koalicije Zajedno za BiH i Ujedinjena Srpska.

Poslije 14 sati stvari su postale djelomično jasnije i na teritoriji Tuzlanskog kantona. Samo šest stranaka uspjelo je preći izborni prag što potvrđuju i rezultati prebrojanih glasova sa 431 od 655 birališta. Važeći listići kojih je bilo malo manje od 133.000 pokazali su kako je Stranka demokratske akcije i na ovom nivou vlasti zauzela prvo mjesto sa 25,62 posto glasova. Odmah iza nje nalazi se SDP, zatim najmlađa politička partija u TK Pokret demokratske akcije, Demokratska fronta, SBB i Stranka za Bosnu i Hercegovinu.

Dan nakon izbora svima je postalo jasnije kako je veliki broj stanovnika Bosne i Hercegovine nedjelju ipak odlučio provesti mimo birališta. Izlaznost je zato na državnom nivou stala na svega 53,36 posto. Kada se gleda po dijelovima države, tek nešto manje od 47 posto birača Brčko distrikta dalo je svoj glas, njih 51,25 to je učinilo u Federaciji BiH dok je najveća izlaznost zabilježena u Republici Srpskoj. Iznosila je skoro 57 i po posto.