Riječ struke: Upitna sigurnost krovne konstrukcije na tuzlanskoj pijaci?

Od ranih jutarnji sati traje uviđaj na tuzlanskoj Velikoj pijaci. Požarište obezbjeđuje policija dok inspektori MUP-a TK i vještaci protivpožarne i elektrostruke u pratnji dva kantonalna tužitelja detaljno pregledaju požarište. U toku današnjeg dana saslušan je i veći broj svjedoka, uglavnom očevidaca događaja od kojih je najveći broj samih pijačnih trgovaca, ali i radnika javnog preduzeća Tržnice/pijace Tuzla.

„Ono što za sada možemo potvrditi je da se radi o 80 do 100 uništenih štandova, različitih boksova i objekata unutar same pijace. kada govorimo o nastaloj šteti dobili smo informaciju od odgovornih osoba da je ulaganje u samu konstrukciju i prateće sadržaje na pijaci bilo oko 400.000 KM, ako uzmemo u obzir da je opožarena roba i šteta koju su pretrpili korisnici štandova stotine hiljada maraka, dakle možemo govoriti o milionskoj šteti“ – rekao je Admir Arnautović, stručni saradnik za informisanje Tužilaštva TK.

U dogovoru sa tužilaštvom policija je danas puštala vlasnike štandova da uđu na požarište i iznesu preostalu robu, a kompletna pijaca kao i okolne ulice bit će zatvorene sve dok se uviđaj u potpunosti ne završi. Tuzlanski vatrogasci brzom intervencijom uspjeli su presjeći požar i lokalizovati ga na samo jednom dijelu pijace, zbog čega se požar nije proširio i na dio zelene pijace i okolne objekte.

„Požar je trajao negdje između 30 i 40 minuta što se tiče naše lokalizacije. Mi smo uspjeli za 30 minuta da požar opkolimo i da ne damo da se proširi požar dalje na objekte, kao što se i vidjelo tamo da smo to odlično uradili.Čim se požar tako intenzivno širio znači da je bio lako zapaljiv materijal. Kao i sami što ste vidjeli da se konstrukcija savila i urušila, znači da su to bile temperature od 500, 600 i 700 stepeni koja je trajala najmanje 15 minuta“- istakao je Asmir Buljubašić, starješina Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla

Upravo zbog činjenice da je najviša temperatura vatre u prvih 15 minuta iznosila i do 700 stepeni, kao i zbog činjenice da je cijeli požar trajao nešto duže od pola sata, postavlja se pitanje sigurnosti kompletne krovne konstrukcije, čijih nekoliko nosećih stubova je bilo izloženo direktnom uticaju vatrene stihije. A da mjesta opravdanom strahu od potencijalnog urušavanja krova ima, upozoravaju i stručnjaci, jer čvrstoća čelika koji je bio izložen temperaturi većoj od 400 stepeni nakon hlađenja, smanjuje se za čak 50 posto.

„Sad neće biti nikakvih posljedica posebnih međutim pri nekom značajnijem opterećenju na tu krovnu konstrukciju, a to mogu biti jači udari vjetra ili ukoliko dođe do padavina, može se desiti da je neki od djelova konstrukcije toliko stradao da dovede do kolapsa cijele konstrukcije. Ovdje je jedino rješenje detaljan pregled radi sigurnosti konstrukcije i građana koji će koristiti prostor ispod konstrukcije“ – kazao je Damir Zenunović, profesor građevinske konstrukcije na RGGF-u

Iako je na Gradskom vijeću danas zaključeno da nakon završetka uviđaja treba prionuti na posao čišćenja požarišta kako bi se što prije osigurano početak rada na neoštećenom dijelu pijačnog prostora, kao i okolnim objektima, preporuka struke je – ni u kom slučaju bez pregleda stručnih osoba nastaviti koristiti prostor ispod krovne konstrukcije.

“Saćemo sačekati izvještaj stručnjaka. Čekamo izvještaj o šteti i na osnovu tih činjenica mi možemo odrediti naše buduće ponašanje. Dakle još ne znamo jeli dio krova samo učadio ili je oštećen. Treba da dobijemo konkretan i precizan izvještaj i onda možemo poduzimati mjere“ – rekao je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzla.

A tu struku morat će angažovati Gradska uprava, jer uviđaj koji na terenu vodi tuzlansko tužilaštvo, neće obuhvatati oštećenje i sigurnost krovne konstrukcije već uzroke požara i razmjere štete koja se dogodila na tlu pijace.