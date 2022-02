Robne rezerve TK zadovoljavaju sedmodnevne potrebe stanovništva

Obzirom na svakodnevna poskupljenja životnih namirnica i na minimalna primanja velikog broja građana, Savez samostalnih sindikata BIH zatražio je od Federalne vlade, ali i svih kantonalnih vlada da u što kraćem roku dopune robne rezerve. Ukoliko se trend poskupljenja nastavi, veliki broj građana neće biti u mogućnosti kupiti sebi ni osnovne životne namirnice, ističu iz Sindikata. Još jedan od razloga je i trenutna politička situacija u Ukrajini koja proizvodi preko 40 posto svjetskog tržišta pšenice.

“Tražimo da nam se ne desi iznenađenje, kao što je bilo sa respiratorima i vakcinama i da nam građani u nekom periodu ne budu gladni ili da ne budemo taooci enormnog poskupljenja životnih namirnica. Mi prije svega tražimo da to budu osnovne životne namirnice, pa ukoliko je to moguće da se dopune rezerve nafte i naftnih proizvoda, iako nam to nije najveći prioritet”, rekao je za RTV Slon Selvedin Šatorović, predsjednik SSS BIH

Kada je riječ o Tuzlanskom kantonu, iz Direkcije robnih rezervi ističu da se godinama nije ništa nabavljalo, te da trenutno postoje rezerve za sedmodnevne potrebe stanovništva Tuzlanskog kantona, ali da su poduzeti koraci da se rezerve povećaju.

“Kantonalna direkcija robnih rezervi je krenula u formiranje puno većih količina hrane nego što je to do sada bilo, cilj je da se obnovi fond i da se podmire desetodnevne potrebe za esencijalnim namirnicima za stanovništvo TK i na dobrom smo putu da to do kraja aprila završimoOosigurana su sredstva budžetom i mi smo već raspisali jedan od postupaka i drugi je u završteku i mislim da će se objaviti u narednih pet do šest dana kaže Almir Žilić, direktor Direkcije za robne rezerve TK.

U narednom periodu izvršnoj kantonalnoj vlasti bit će predložena mogućnost sufinansiranja pekara brašnom, kako ne bi došlo do povećanja cijene hljeba i pekarskih proizvoda, a sve u cilju pomoći građanima, kako bi se prebrodila postojeća kriza.

“Mi ćemo sa novom Vladom pronaći model kako da zadržimo u slučaju velikog skoka cijena brašna, odnosno hljeba i pekarskih proizvoda, da ostavimo cijene na sadašnjem nivou i to bi bio prvi model u BiH da se ograniči cijena hljeba” ističe Almir Žilić, direktor Direkcije za robne rezerve TK

Kada je riječ o skladištenju robnih rezervi Zakonom je definisano da se robne rezerve skladište na području Tuzlanskog kantona, ali je zakonom definisano i da ta mjesta nisu poznata javnosti.