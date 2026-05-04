Ročište Tariku Pruscu: Elmu Godinjak pretukao i vezao trakom

U Kantonalnom sudu u Sarajevu održano je ročište o prijedlogu Tužilaštva KS da se Tariku Pruscu, osumnjičenom za teško ubistvo žene, odredi jednomjesečni pritvor.

Tužilaštvo je pritvor zatražilo zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, kao i zbog mogućeg uznemirenja javnosti ukoliko bi osumnjičeni boravio na slobodi.

Na ročištu je navedeno da se Prusac sumnjiči za teško ubistvo novinarke Elme Godinjak. Tužiteljica Iva Kurilić obrazložila je prijedlog Tužilaštva, navodeći da su prizori na mjestu događaja bili izuzetno teški, te da prikupljeni dokazi ukazuju na okolnosti pod kojima je djelo počinjeno.

“To što smo zatekli bilo je strašno. U haustoru je ležalo tijelo žene. Ustanovili smo da je bila teško pretučena. Imala je povrede na glavi, licu, rukama i nogama. Bila je oblijepljena krep-trakom po licu i rukama. Ispred stana smo našli njenu bačenu jaknu. To je znak da ju je osumnjičeni čekao, da je bio isplanirao to što će uraditi. Sve je to gledala petogodišnja djevojčica. Pucao je u Elmu vjerovatno iz blizine jer to što smo pronašli na odjeći sugeriralo je da je pucanj bio iz blizine.” navodi Kurlić, prenosi Faktor.

“Ono zbog čega tražimo da osumnjičenom bude određen jednomjesečni pritvor je uznemirenje javnosti i strah da bi se krivično djelo moglo ponoviti s obzirom na to da postoji prijava da je Prusac 2016. pretukao svoju majku i brata i da je imao mjere zabrane i prema njima” kazala je Kurilić.

Odbrana se nije protivila određivanju jednomjesečnog pritvora, ali je zatražila da se uzmu u obzir blaže okolnosti. Advokat osumnjičenog Damir Kočo naveo je da postoji bojazan da bi Prusac mogao nauditi sebi.

Tražio je izuzeće javnosti s ročišta, što je sudija odbio, ali mediji nisu mogli snimati osumnjičenog, već samo tužiteljicu i sudiju.

Sudu se obratio i Prusac koji je rekao da nije imao namjeru ubiti Elmu, da 25 dana nije vidio svoje dijete i da je samo želio vidjeti dijete, a nije imao namjeru da je povrijedi.

Sudija Srđan Skoko kazao je da će odluka o prijedlogu Tužilaštva KS biti poznata do 18 sati.

Prema ranijim informacijama, Prusac je osumnjičen da je u večernjim satima došao pred stan Elme Godinjak u sarajevskom naselju Dobrinja, gdje ju je napao, a potom usmrtio hicem iz vatrenog oružja.

Osumnjičeni je nakon događaja pobjegao s mjesta zločina, a uhapšen je iste večeri na području Starog Grada. Dijete koje je poveo sa sobom pronađeno je nepovrijeđeno. Prusac je ranije imao izrečenu mjeru zabrane približavanja.