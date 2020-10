Roditelji djece sa poteškoćama u tjelesnom i psihičkom razvoju ogorčeni: Spriječite sramnu diskriminaciju!

Ukoliko Zakon o njegovateljstvu bude usvojen, a trenutno je u parlamentarnoj proceduri, oko 15 hiljada roditelja djece sa poteškoćama u tjesenom i psihičkom razvoju neće moći ostvariti predviđena prava, ističu roditelji iz Tuzlanskog kantona. Naime, prema njihovim riječima, Zakonom ne bi bili obuhvaćeni roditelji koji imaju dijete starije od 30 godina.

Zbog toga su predstavnici nekoliko udruženja roditelja djece sa poteškoćama u razvoju sa područja Tuzlanskog kantona iskazali veliko nezadovoljstvo. Kažu, sve što je dijete starije roditeljima je potrebnija društvena pomoć. Takvog stava je i Sajda Arnautović, majka djeteta sa teškim intelektualnim teškoćama koje ima 44 godine: ”Šta da vam kažem… od samog rođenja nikada nije rekao ni mama ni tata niti sam kada to dočekala… Ta djeca su jako osjetljiva, stalno se razboljevaju, čitav život sam potrošila hodajući po bolnicama. Prilikom poroda je bio stisak na glavu i oštećena mu je moždana kora. Dakle, dijete niti hoda niti govori, kupamo ga ko bebu, presvlačimo ga ko bebu, šta da vam više kažemo…”

Status njegovatelja omogućuje roditeljima da ostvare pravo na zdravstvo, naknadu, ali i na penziju, ističe naša sagovornica. Usvajanjem Zakona ona bi izgubila navedene olakšice, a baš sada su joj one najpotrebnije; njen muž je imao infarkt, dok je njoj oštećena kičma.

”Olakšao bi se život svakom djetetu i porodici cijeloj jer te majke i roditelji ne radi jedno ili nijedno. Tom djetetu treba kupiti pelene, treba mu posebna hrana. Sve bi to izgubili, sve… ovim zakonom,” objašnjava Sajda.

Ogorčenje danas nije krila ni Nermina Čorhodžić, majka djeteta sa stopostotnim invaliditetom. Nermina je i predsjednica Udruženja roditelja onesposobljene djece koje je otvorilo dnevni centar u kojem boravi 28 korisnika od 20 do 57 godina: ‘‘To su osobe sa višestrukim smetnjama, nije samo mozak, brojne su i druge dijagnoze. Ova diskriminacija nije ništa, brojne su i diskriminacije, recimo ukinuto im je pravo na prevoz ako imaju 27 i više godina, a imaju to pravo jer ta djeca njihov IQ je 30, preko 37 je malo sposobnije..Znači sva djeca imaju IQ do 30 to je znači dijete do pet godina…”

”Njegovateljstvo za sve”

Tako bez obzira koliko osoba sa poteškoćama u razvoju ima godina, ona do kraja života zavisi od brige njegovatelja a tu ulogu dok god su živi imaju njihovi roditelji. Svi dijele iste brige. Samo su, poručuje predsjednik Udruženja URDOSA Tuzla, necivilizacijski režimi, van zakona i sistema ostavljali osobe sa invaliditetom i intelektualnim poteškoćama.

”Nećemo to dozvoliti. Ovakav Zakon diskriminatorski će na Ustavnom sudu FBiH sigurno pasti. Zato neka urade pravu stvar odnosno da ga usvoje kao što je planirano u izvornom obliku, odnosno: njegovateljstvo za sve,” rekao je Meho Sadiković, predsjednik Udruženja URDOSA Tuzla.

Djeca smetnjama u tjelesnom i psihičkom razvoju su jedna od najosjetljivijih kategorija stanovništva, a njihove porodice su izložene brojnim potrebama i podložne različitim rizicima. One uveliko ovise o sistemu socijalne zaštite. Stoga je važno, poručuju udruženja sa područja Tuzlanskog kantona, sistemski riješiti njihov status i nipošto selektovati djecu na osnovu starosne dobi.