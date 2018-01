Rošić: Zamjerke ministara na procedure u vezi esencijalne liste lijekova USK

Premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić naglasio je danas, nakon sjednice Kantonalne vlade, da su ministri tokom rasprave o Odluci o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja USK, najviše zamjerki imali na procedure donošenja liste.

Rošić napominje da nije moguće komentirati o kojem proizvođaču lijeka se radi i zašto je neko od proizvođača lijekova izostavljen jer to radi nadležna komisija.

– Predložili su da se resorni ministar zaduži da se u roku od 60 dana dostavi novu odluku o već raspisanom javnom pozivu, s tim da se imenuje nova komisija – pojasnio je premijer ističući da su postojale određene greške u procedurama.

Takav prijedlog je i podržan, ali Rošić tvrdi da to neće imati uticaj na pacijente jer na snazi ostaje dosadašnja esencijalna lista.

Izrazio je očekivanje da će resorni ministar ubrzati donošenje odluke i da će kantonalna lista biti usklađena s federalnom esencijalnom listom lijekova što i je zakonska obaveza, dodajući da je važno da članovi komisije poštuju propise, pravilnike i procedure kako ne bi bilo sumnji.

Ministar zdravstva i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Hazim Kapić kazao je da je lista usvojena 2. novembra prošle godine, dodajući da je danas razmatran prijedlog dopuna.

– Ona lista je objavljena u Službenom glasniku USK-a 9. januara i u funkciju je trebala biti puštena 17. januara, a dopune koje smo danas razmatrali trebale su ispraviti sve nepravilnosti i greške koje su nastale kada su u pitanju pojedini proizvođači – dodao je Kapić.

Da je danas usvojena ta dopuna, ministar Kapić kaže da bi sada USK-a imao kompletnu listu koja je usklađena s federalnom esencijalnom listom, ali sada će se nastaviti koristiti lista koja je, tvrdi ministar, protežirala određene proizvođače lijekova i nije usklađena s federalnom.

Mišljenja je da Vlada USK na sebe preuzima odgovornost za eventualna optuživanja ukoliko se određeni proizvođači jave zato što ta lista nije usklađena.

Stava je da je komisija odradila dobar dio posla, podsjećajući da je smijenio jednog člana komisije za kojeg smatra da je napravio proceduralnu grešku.

Komisiju čini osam članova od kojih je četvero iz Zavoda zdravstvenog osiguranja USK, a predsjednik Upravnog odbora Zavoda je također član komisije i tu su još tri člana.

– No imali smo situaciju da se za četiri lijeka koja su bila na esencijalnoj listi pet godina kroz ovu dopunu ne daje finansijska saglasnot što je za mene apsolutno neprihvatljivo jer za te lijekove na godišnjem nivou potrebno je izdvojiti 10.000 KM – dodao je Kapić.

Također, naglasio je, lijekovi koji se nisu našli na listi i koji su greškom, koju su priznali, povučeni ranije su bili na esencijalnoj listi i to se može provjeriti. Ti lijekovi su, tvrdi ministar, povučeni nečijim nemarom, a onda je rečeno da je to problem komisije.

– To smo pokušali ispitali, stavili određene ljude na provjeru i danas smo imali izjave da je to proslijeđeno Tužilaštvu i veseli me da je to tako – zaključuje ministar zdravstva i socijalne politike USK Hazim Kapić.

Vlada je ranije zatražila da Komisija koja je provodila kompletnu proceduru dostavi izjašnjenje u vezi određenih tehničkih grešaka, ali kasnije je utvrđeno da su propusti ozbiljniji zbog čega je to danas i bio predmet rasprave na sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, prenosi FENA.