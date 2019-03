RPC Tuzla-Inkubator Lipnica – od meda, grickalica do obuće Gucci

Teško je danas zamisliti da mladoj osobi koja želi pokrenuti biznis, na jednom mjestu budu ponuđene brojne mogućnosti koje će joj olakšati rad, prvenstveno u prvim godinama poslovanja. Upravo to je moguće u Razvojno-poduzetničkom centru Tuzla – Inkubator Lipnica, preduzeću koje je tadašnja Općina Tuzla osnovala prije 15 godina. Cilj je bio formirati centar koji će okupiti mlade poduzetnike i podržati ih u razvoju. Svoj cilj i misiju Inkubator je ispunio, stoga danas ovo više nije samo priča, već realnost. Na jednom mjestu djeluju 32 firme koje zapošljavaju oko 400 radnika.

”Trenutno najviše imamo djelatnosti za proizvodnju drveta, odnosno peleta, imaju četiri firme, imamo poznate obućarske firme za izvoz, rade Pradu, Guccija, Armanija, to su dugogodišnje firme, zatim proizvodnja čajeva, krema, meda, pakovanje sitnih začina. To je širok spektar, ali uvijek je dobro došao svako s novom idejom”, navodi Emir Hamzić, direktor JP Razvojno-poduzetnički centar Tuzla – Inkubator Lipnica.

Svoje mjesto u Inkubatoru Lipnica pronašao je Tradicionalni i stari obrt ”Bueno”, firma nastala prije nešto više od godinu, koja je na tržište izbacila domaće integralne grickalice i gumene bombone. Vlasnik Emir Bulić porodičnu ideju pretvorio je u biznis zahvaljujući i podršci Razvojno-poduzetničko centra Tuzla – Inkubator Lipnica.

”Prvih šest mjeseci ne plaćaš kiriju. Za startupera to je sjajna stvar. Za tih šest mjeseci da daješ 200 KM za kiriju to je puno. Za nekog ko počinje, ko nema prihod, ja nisam godinu dana imao prihod, to je mnogo pomoglo. Poslije par mjeseci oni i dalje uvode neke nove olakšice”, kaže Emir Bulić, vlasnik firme Tradicionalni i stari obrt ”Bueno”.

Neplaćanje zakupnine za prvih šest mjeseci samo je jedna od olakšica koje nudi Inkubator Lipnica novim poduzetnicima.

”Mi ih pratimo 36 mjeseci, u narednoj godini on plaća participaciju 30 posto, pa onda naredne godine 50 posto itd. do 36 mjeseci. Poslije toga, nakon upošljavanja većeg broja ljudi i tu stiče raznorazne benefite. Vodimo računa o svim poduzetnicima koji su hrabri i koji uđu u bilo koju investiciju”, ističe Hamzić.

Firma Progetti Bosnia d.o.o. također je smještena u prostoru Inkubatora Lipnica. Bave se proizvodnjom obuće za dva renomirana svjetska kupca. U pogonu u Lipnici zaposleno je oko 130 osoba, a nešto više od 50 osoba radi u pogonu u Lukavici kod Gračanice.

”U ovom pogonu u Lipinci radimo za firmu ING koja drži brendove Janet Janet, Janet Sport, tu je gotova obuća, proizvedemo nekih 500-600 pari dnevno, nekih 50.000 pari po sezoni, dok na spratu imamo brend Gucci, tu radimo samo gornji dio obuće, nekih 150 u ovom pogonu i 150 u drugom pogonu koji sam pomenuo u općini Gračanica”, kaže Sulejman Kljunić, generalni direktor firme Progetti Bosnia d.o.o..

Ovu su primjeri uspješnih preduzeća koje djeluju u okviru RPC-a Tuzla – Inkubator Lipnica. Oko 85 posto kapaciteta ovog Inkubatora je popunjeno, a u budućnosti plan je i širenje kapaciteta kako bi se dala mogućnost novim poduzetnicima za razvijanje biznisa.