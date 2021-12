Rudari: Nama je Dan rudara svetinja!

“Dan rudara je nama jedini i osnovni praznik u godini. Svi vjerski i državni praznici su nešto ali nama je Dan rudara svetinja. Trenutno smo mi kao firma na nezavidnom nivou, a mi rudari smo ljudi zadovoljni i sretni i to je to što se tiče nas.” rekao je Amer Hajdarević, rudar.

Iako je rudar, Amer Hajdarević tvrdi da, ukoliko bi imao mogućnost da ponovo bira životni poziv, to ne bi bio poziv rudara. Zaposlen je kao prvi kopač na komori ili kako to on voli reći prva violina komore. Opis njegovog posla je bušenje rupa, ali to sve radi sa opremom koja je zastarjela.

“Ja imam običaj kazati da je moj djed bio moderniji rudar od mene, ja radim sa istom opremom sa kojom je radio on. Kad bi mi dobili mehanizaciju, široko mehanizovano čelo mi bi onda bili u situaciji da mi održavamo državu a ne država nas.” dodao je Amer Hajdarević

Sličnog stava, ako ne i istog je i Amer Saletović, koji ima skoro 20 godina beneficiranog radnog staža, od čega je kako on tvrdi polovina uplaćenog radnog staža. Za njega Dan rudara je dan koji može da bude kraj lošim stvarima iz prošlih godina te da u novu godinu krenu sa pozitivnim pričama.

„Dan rudara dočekujemo sa sve manje i manje radnika, sa sve više i više problema iz godine u godinu. Sve više i više je onih stvari koji nas vuku nazad, a sve manje onih koji nam daju elan da idemo naprijed. Nadamo se da ćemo poslije svih ovih dešavanja koji smo imali u novembru i decembru nestati i da će naredna godina biti prekretnica i za nas i da će one stvari koje nas godinama tište i sva ona problematika koju smo nosili na leđima da će malo rasteretiti ta naša leđa. „ naglasio je Amer Saletović, rudar

Dvadesetprvi decembar obilježava se kao Dan rudara u FBiH, a u Tuzli je obilježen polaganjem cvijeća na spomeniku Husinski rudar gdje su se okupili predstavnici vlasti, sindikata i rudari koji su tom prilikom istakli kao je ova godina bila jedna od najtežih. Dotakli su se i nedavnih protesta kao i sporazuma potpisanog sa Vladom FBiH i EP BiH.

“Kompletan sistem treba modernizovati, uložiti dodatne napore da se obezbjede sigurniji i humanijii uslovi rada za sve zaposlene u energetskom sektoru u FBiH, a u isto vrijeme vidimo da nam je energetski sektor jako potreban baš u vrijeme jedne jako izražene energetske krize na globalnom planu. Zbilja ako bilo ko na bilo koji način pokuša obezvrijediti i improvizirati određeni djelove sporazume može računati na reakciju koju smo ispoljili od 23 novembra do 1 12. vve godine. ” naglasio je Sinan Husić, predsjednik Sindikata rudara FBiH

Tuzla je bila jedan od prvih gradova koji je stao u podršku nedavnim protestima rudara, a naročito zbog toga što je Tuzla rudarski grad i što su se ovdje dogodile teške rudarske nesreće. Ovom prilikom iz Gradske uprave dotakli su se i povećanja cijena električne energije.

“Evo postignut je dogovor za povećanje 20 % cijena uglja očekujemo da ako zato treba da poskupi cijena struje za 20 posto neka poraste, ali najave EP BiH da ona raste 250% do 300% ti ugovori koje su dobili razna preduzeća različite firme između ostalih i JKP Vodovod i to su nejvjerovatne cifre i tu se treba nešto uraditi. Sa takvim ciframa samo bi EP BiH bila sretna, a cijela BiH bi bila nesretna. Nama da je da cijela BiH bude sretna. ” zaključuje Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle

Sretno bilo i rudarima, a pozdrav „sretno“ je specifičan samo za rudare. Nigdje ni u jednom zanimanju i poslu ne postoji ovaj pozdrav, a on znači samo jedno, a to je da se rudari poslije smjene vrate živi svojim porodicama sa hljebom koji je pošteno zarađen, crn i ima više od osam kora.