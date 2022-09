Rudari rudnika u FBIH u ponedjeljak održat će štrajk upozorenja

Rudari rudnika u Federaciji BiH u ponedjeljak od 7 do 8 sati održat će štrajk upozorenja. Radnici u rudnicima Federacije BIH traže potpisivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za oblast rudarstva u FBiH, a koji bi se primjenjivao od 1. januara naredne godine. Kako navode iz Sindikata traži se ispunjavanje obaveze od svih strana koje su učestvovale u pregovorima u maju ove godine, kada je i potpisan postojeći Kolektivni ugovor, koji je na snazi do 31. decembra ove godine. Tada je dogovoreno da se do kraja septembra, završi pregovarački proces i usaglasi sadržaj novog Kolektivnog ugovora.

“Nije bilo adekvatnih odgovora na inicijativu reprezentativnih granskih sindikata za oblast rudarstva u FBiH iz Vlade, Elektroprivrede i RMU Banovići, i mi nismo pod pritiskom imamo jednu pozitivnu atmosferu u rudnicima.Kada su u pitanju rudnici u sastavu Koncerna, danas smo uvjereni da će u ponedjeljak od 7 do 8 sati još jednom pokazati da su radnici ujedinjeni i da pružaju podršku aktivnostima sindikata” kaže Sinan Husić, predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika u FBIH.

Iz Sindikata izražavaju nadu da će što prije doći do usaglašavanja sadržaja novog Kolektivnog ugovora i da se neće ponoviti stanje iz novembra prošle godine, odnosno prekid u proizvodnji uglja. Potpisivanje novog Kolektivnog ugovora podrazumijeva povećanje plata radnika i toplog obroka, što je zahtjev Sinidkata.

“Mi smo u zahtjevu predstavili zahtjev za povećanje plata od 11 procenata u svim rudnicima u sastavu Koncerna, koje bi se ovaj puta iskazalo kroz povećanje minimalne neto satnice u svakom od rudnika uglja, Imamo isto tako i zahtjev da naknada na ime toplog obroka, koja se trenutno isplaćuje u visini 14 KM, bude od 1. januara 16 KM” ističe Sinan Husić, predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika u FBIH.

Trenutna prosječna plata u rudnicima je oko 1300 KM, osim u rudniku Uskoplje/Gornji Vakuf, gdje iznosi preko 1600 KM. Kako kaže Husić nastojat će se raznim aktivnostima doći do što skorijeg potpisivanja ugovora, kako ne bi došlo do obustave rada.

“Ako zbilja neko nebi na nekorektan način nekakav brutalan način nas natjerao , a onda je to stvarno poražavajuće i onda bi bilo moguće da vidimo sve te slike iz novembra, 2021. godine” naglasio je Sinan Husić, predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika u FBIH

Ono što će takođe biti ponuđeno poslodavcu, jeste da se za ubuduće definiše datum potpisivanja Kolektivnog ugovora, a to bi bio mogao biti 21. decembar, Dan rudara.