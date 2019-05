Rudnik soli Tuzla na listi top 20 kompanija TK

Objavljen je poredak firmi na osnovu uspješnosti u poslovanju. Broj kompanija FBiH koje su predale finansijski izvještaj za 2018. godinu je 22.952, od toga je 3.087 iz Tuzlanskog kantona. I prema ovom izvještaju Rudnik soli Tuzla je ušao u top 20 kompanija Tuzlanskog kantona po ostvarenoj dobiti.

Kompanije su ostvarile prihod 7.496.052.638,00 KM dok je dobit istih iznosila 455.834.306,00 KM, pokazuju podaci dostupni na vodećem bh poslovnom portalu Akta.ba.

Iako se mislilo kako će se i Rudnik Soli pridružiti brojnim tuzlanskim kompanijama koje su zbog dugovanja, lošeg upravljanja i nepriznavanja poraza nadležnih dovedeni na rub stečaja – njegovi pogoni danas rade jače i brže nego ikada prije. Revolucija koju je svojim dolaskom 2016. godine najavio tada imenovani direktor Anis Šaldić, sada je stvarnost. So se crpi i obrađuje po najvišim svjetskim standardima, uredno i na vrijeme isporučuje kupcima, dok su radnici uz sve to spremni za svaki novi. Rudnik Soli Tuzla ušao je u top 20 kompanija Tuzlanskog kantona po ostvarenoj dobiti u 2018. godini i to u iznosu od 2.569.698 KM.