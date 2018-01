Rukometaši BiH izborili plasman u baraž za SP

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u dodatne kvalifikacije (baraž) za nastup na svjetskom prvenstvu 2019. godine u Danskoj i Njemačkoj.

U odlučujućem susretu kvalifikacija rukometaši BiH večeras su u tuzlanskom Mejdanu pred 4.500 gledalaca pobijedili direktnog konkurenta za prvo mjesto u Šestoj grupi selekciju Švicarske sa 21:15 (11:6).

Izabranici selektora Bilala Šumana po drugi put savladali su favoriziranog protivnika, ovog puta još boljim i ubjedljivijom igrom nego u gostujućem susretu prije četiri dana u St. Gallenu.

Nakon nervoznog početka na obje strane Švicaraci su poveli, a poslije punih sedam minuta igre prvi pogodak za naš tim postigao je Ovčina. Golom Panića došli smo i do prvog vodstva, a zatim u potpunosti preuzeli kontrolu na utakmici. Sjajnom odbranom bh. rukometaši u potpunosti su zatvorili sve prilaze našem golu, a realizacijom četiri kontranapada zaredom ponovo su preko Ovčine i Paniča brzo došli do najveće prednosti – 8:4, koju smo do kraja prvog dijela povećali na velikih pet golova, iako smo u posljednje dvije minute ušli bez dva isključena igrača.

Drugo poluvrijeme bolje su otvorili gosti koji su se za 15 minuta igre približili na samo dva dola (15:13), dok su naši rukometaši za to vrijeme uspjeli da postignu samo dva pogotka.

Igra našeg tima izgubila je ritam, a Švicarci su na krilima odličnog golama Portnera krenuli na “sve ili ništa” i osam minuta prije kraja približili se na samo gol razlike (16:15).

U trenucima kada se lomio rezultat sjajnim odbranama ponovo se istakao golman Benjamin Burić sa 20 odbrana.

Golovma Panića i Vegara u posljednja četiri minuta ponovo smo došli do osjetnije prednosti od četiri gola, koji smo do kraja uspjeli povećati i slaviti ubjedljivu pobjedu i plasman u baraž.

Bh. tim je do pobjede predvodio Panić s pet golova dok su Vegar i Ovčina dodali po četiri, a Burić je imao 22 odbrane. Na drugoj strani najbolji je bio von Deschwanden s četiri gola dok je Alili dodao tri, a Portner je imao 14 odbrana.

Žrijeb baraža, koji će se igrati sredinom juna ove godine, obavit će se 28. januara, posljednjeg dana Evropskog prvenstva koje je u petak počelo u Hrvatskoj, prenosi FENA.