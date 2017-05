Sa kakvim vremenskim prilikama započinjemo radnu sedmicu?

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH u ponedjeljak se u BiH očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti i više sunčanih perioda očekuje se u Hercegovini.

Tokom dana, razvojem oblačnosti, u Bosni sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Uz kišu i pljuskove, lokalno je moguća i pojava grada.

Vjetar u Bosni slab promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu od 12 do 16, a najviša dnevna od 18 do 24 stepeni Celzijusa.

Za utorak meteorolozi najavljuju u Bosni umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu od 13 do 18, a najivša dnevna od 19 do 24, a u Hercegovini od 24 do 27 stepeni.

I u srijedu možemo očekivati umjereno oblačno vrijeme. Na istoku i sjeveroistoku Bosne sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu od 12 do 16, a najviša dnevna od 16 do 22, na jugu od 23 do 25 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometorološkog zavoda.