Sa svih strana stižu najave: Poslije povrća, poskupljuje brašno, hljeb, mlijeko, meso…

Prvo mraz, a tokom ljeta i suša, suočiće građane sa još jednom nedaćom, a to je novi val poskupljenja, prvenstveno povrća, brašna, hljeba, pekarskih proizvoda, mesa i mlijeka. Poljoprivrednici uvjeravaju da je to neminovnost jer su suše izazvale velike štete na poljoprivrednim kulturama – od pšenice i kukuruza do voća i povrća i stočnog fonda.

Branko Mastalo, predsjednik Udruženja povrtlara RS kaže da su štete na povrću katastrofalne, i da su postojeći usjevi stradali izmežu 40 i 60 posto. Teška situacija u povrtlarstvu, se kaže već odrazila na cijene poljoprivrednih proizvoda, a sve to je u konačnici dovelo i do toga da se u prodaji nađe i povrće sa inostrnog tržišta što sve dodatno slabi povrtlarsku proizvodnju RS. Prema njegovoj procjeni cijene će se uvećati od 40 do50 posto.

Poskupljenje su najavili iz Udruženja pekara BiH, zbog slabijeg uroda kukuruza, a za naš portal je to potvrdio Saša Trivić predsjednik Udruženja pekara Republike Srpske.

Prema njegovim riječima mlinari su najavili poskupljenje brašna od 30 posto početkom oktobra što će se odraziti i na cijene hljeba. “ Za sada hljebi ci pekarski proizvodi nisu poskupili I to se neće desire do kraja septembra. Početkom idućeg mjeseca značemo i hoće li se najave mlinara obistiniti tako da ćemo tada znati i tačne cijene cijene hljeba i pekarskih proizvoda”, rekao nam je Trivić.

Stočari strahuju da će zbog suše koja je uništila skoro sve žitarice biti suočeni sa nestašicom hrane za stoku.

Kako je za federalne medije ovih dana izjavio Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH višemjesečna suša će itekako uticati na povećanje cijena svega.

“Povrće je podbacilo, voće, sve, a mi nemamo poticaja koji bi nas zaštitili. Da bi opstao, poljoprivrednik mora povećati cijenu jer je puno manji prinos. Neminovno je da će i meso poskupjeti, jer poskupljuje hrana za stoku. Sve vuče jedno drugo, to je neminovnost”istakao je Bićo.

Ljubo Maletić, predsjednik Udruženja bijeljinskih poljoprivrednika, s druge strane nikako ne opravdava poskupljenje brašna iu mesa jer kaže da su zalihe nabavljene puno prije suše i da bi država konačno trebala uvesti redu u ovu oblast.

“Smatram da je sve ovo što se dešava prešlosvako mjeru i da je država potpuno zakazala. Oni bi trebali imati odrešene mjere i ne bi smjeli dozvoliti divljanje cijena. Brašno, kao i stočna hrana nabavljeni su i obezbjeđeni prije suše, i to uglavnom iz zemalja u okruženju tako da je nelogično bilo kakvo poskupljenje, Takođe kada se poljoprivrednici susretnu sa ovakvom nepogodom država treba odreagovati putem robnih rezervi, ali mi ni to nemamo. Loše nam se piše”, zaključuje Maletić.

S obzirom na pesimistične najave o poskupljenjima, zabrinuti su i sindikalci i predstavnici udruženja za zaštitu potrošača jer, kako podsjećaju, sindikalna potrošačka korpa košta 1.804 marke, a prosječna plata u BiH “teška” je tek 826 KM.

Izvor: RTV Slon/buka.com