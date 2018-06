Sadekatul-fitr: Dodatno čišćenje vlastitog posta uz pomaganje ljudi u stanju potrebe

U knjigama islamskog prava – fikha, islamski učenjaci neizostavno u zasebnom poglavlju govore o propisima sadekatul-fitra. Mnogo je propisa koji se vezuju za ovaj ibadet, a mi ćemo spomenuti one najosnovnije koje bi trebao poznavati svaki musliman. Dakle, svaki musliman trebao bi znati ko je obavezan da izdvaja sadekatul-fitr, kada ga je obaveza izdvojiti, koliko se izdvaja i kome se udjeljuje.

Jedna od najljepših dužnosti svakog muslimana u stanju mogućnosti jeste propisanost izdvajanja sadekatul-fitra. I to još tokom trajanja mjeseca Ramazana. Sadekatul-fitr predstavlja čovjekov ibadet da, osim sebi, ukoliko je u mogućnosti, nešto hrane ili novca udijeli i drugima, a sve kako bi i oni koji nemaju, kraj mjeseca posta dočekali za skromnom trpezom. Baš kao i oni što imaju.

“Sadekatul fitr je adet koji je usko vezan za Ramazan i post, ili kako to naš narod naziva Vitre. One se daju uz Ramazan. Može se davati i daje se na osobe, a pogotovo se ta obaveza pojačava u vrijeme Bajrama, naročito u noć prije Bajrama. Tada ako se i dijete rodi, dužno se i na njega dati.” – kaže Esnaf ef. Imamović, imam Svijetle džamije Slavinovići.

I bez obzira na precizno definisane obaveze, pravila i običaje u islamu, ipak se nerijetko desi da sadekatul-fitr i zekat budu pomiješani. Iako su i jedan i drugi pokazatelji savršenstva i univerzalnosti islama za svako vrijeme i svaki dio dunjaluka, Esnaf ef. Imamović ipak skreće pažnju na različitosti.

“Sadekatul fitr se daje na osobe za razliku od Zekata koji se daje na imovinu. Glava porodice odnosno onaj koji se brine o porodici izdvaja sadekatul fitr za sve osobe za koje je po Šerijatu dužan brinuti: malodobna djeca, starije osobe – roditelji, i to ako nemaju svoju imovinu. Znači sadekatul fitr se daje na osobe, a zekat se daje na imovinu.” – dodaje efendija Imamović.

Sadekatul-fitr je obavezan izdvojiti svaki musliman, bez obzira bio punoljetan ili ne, muškarac ili žena, slobodan ili rob. Obaveznost ovog ibadeta, kao i njegovu samu propisanost, potvrđuju riječi Abdullaha ibn Omera:

“Allahov Poslanik naredio je izdvajanje sadakatul-fitra, i to jedan sa’a pšenice, ili jedan sa’a ječma, slobodnom čovjeku, a i robu, muškarcu i ženi, maloljetnom i punoljetnom muslimanu. Naredio je da se izdvoji prije nego što ljudi izađu na bajram-namaz” (Buharija i Muslim)

Upravo ovaj hadis ukazuje na obavezu izdvajanja sadekatul-fitra prije svega, svakog čovjeka za samog sebe. Iako se sadekatul-fitr prvobitno oslikavao u hrani podnevlja samog davatelja, kao što bi to u našem slučaju bili meso, mlijeko, riba i drugo, sve su učestalije prakse davanja i u novcu. Tako se, recimo novac od sadekatul-fitra, koji vjernici uplaćuju Islamskoj zajednici, usmjerava na različite aktivnosti pomoći siromašnima i onima u stanju potrebe.

“Zekat i sadekatul fitr mogu se distribuirati na isti način i istim korisnicima, to su siromasi i ubogi. To je otprilike jedna kategorija, mala je razlika. Između ostalog onima koji su prezaduženi, čija srca treba pridobiti, putnicima dobronamjernicima. Po učenjima sadekatul-fitr i zekat se mogu davati istim kategorijama. Finansiraju se socijalno ugrožene osobe – siromašni. Za to se svake godine izdvaja sve više. Na protalu zekat.ba možete pronaći koliko se izdvaja za te projekte. Preko 500 hiljada KM izdvojeno je za stipendiranje studenata prošle godine.” – kaže Esnaf ef. Imamović, imam Svijetle džamije Slavinovići.

Sadekatul-fitr postaje obaveza izdvojiti sa zalaskom sunca zadnjeg dana ramazana, i to je osnova. Međutim, u praksi ashaba Allahovog Poslanika zabilježeno je da su smatrali dozvoljenim da se sadekatul-fitr počne izdvajati dan, dva ili najviše tri dana prije završetka ramazana. Svako drugo požurivanje sa izdvajanjem sadekatul-fitra nema jako utemeljenje u sunnetu Allahovog Poslanika ni u praksi ashaba.

“Sve je to na dobrovoljnoj bazi. Mi apeliramo da se to daje za finansiranje ovih projekata jer o tome brine Islamska zajednica.” – dodaje.

Iako je na dobrovoljnoj bazi, što se većinski ogleda u stvarnoj finansijskoj situaciji i životnom stanju samog vjernika, sadekatul-fitr se ne bi smio izbjegavati niti preskakati od ramazana do ramazana. Shodno hadisima Allahovog Poslanika, sadekatul-fitr je obaveza izdvojiti prije klanjanja bajram-namaza, a onome ko ga izdvoji i neposredno prije toga, bit će mu ubrojano u sadekatul-fitr, a ko namjerno odgodi izdvajanje sadekatul-fitra do poslije bajram-namaza, to će mu biti upisano kao obična sadaka, uz grijeh koji proizlazi zbog kašnjenja.