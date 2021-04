 Sadnjom 200 biljaka studenti Univerziteta u Tuzli obilježili Dan planete Zemlje

Zemljotresi, poplave, nagle promjene vremena, udari vjetra ali i pandemija, sve su to znaci i odgovori koje nam priroda šalje zbog nemarnog ponašanja prema njoj. Svjedoci smo da je dolaskom pandemije korona virusa priroda došla do djelimičnog oporavka jer je zbog mjera koje su donesene došlo do zastoja svih loših ljudskih djelovanja na prirodu i planet uopšte. Upravo zbog toga studenti Pedagogije i Razredne nastave na Filozofskom fakultetu u Tuzli povodom Dana planete Zemlje su organizovali akciju sađenja 200 sadnica ukrasnog cvijeća ispred ulaza Filozofskog fakulteta u Tuzli sa ciljem razvoja ekološke svijesti kod studenata.

“Mi se danas sa Univerziteta u Tuzli pridružujemo milionima ljudi civiliziranog svijeta u obilježavanju značajnog međunarodnog ekološkog datuma, Dana planete Zemlje. Mi smo program obilježavanja Dana planete Zemlje ugradili u nastavni program, na studijskom programu Ekološka pedagogija i Metodika nastave prirode i društva na razrednoj nastavi” rekao je Muhamed Omerović, profesor na Univerzitetu u Tuzli.

Studenti pomenutiih odsjeka u okviru svoje nastave izučavaju prirodu i zaštitu prirode, pa se na taj način kod njih razvija ekološki odgoj i obrazovanje, ali i ekološke kompetencije koje će prenijeti na naredne generacije.

“Mi kao budući učitelji, skoro sve radimo metodom demonstracije, a to znači da prvo mi to moramo uraditi na sopstvenom primjeru, a onda učenici to vide i nauče kako bi to sutra mogli savladati. Upravo zbog toga smo mi odlučili da na svom primjeru pokažemo kako bi trebali da se odnosimo prema prirodi”- rekla je Maida Hamzić, studentica odsjeka Razredna nastave

Ovogodišnji moto obilježavanja dana planete Zemlje jeste “Obnovimo našu Zemlju”, a kako bi se priroda zaštitila potrebno je da djelujemo svi kao zajednica i društvo.

Pored obrazovnih i odgojnih institucija u razvoju ekološke svijesti veliku ulogu imaju porodice, te je u okviru njih potrebno više razgovarati o ekologiji, ekološkoj kulturi i kulturi stanovanja. Ono što je sigurno jeste da od prirode uzimamo mnogo, a dajemo malo.