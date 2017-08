Sajam šljive 2017 u Gradačcu – Turistička zajednica TK prikazuje potencijale i blago kantona /FOTO/

Prikazati potencijale Tuzlanskog kantona građanima kantona, ali i Bosne i Hercegovine i šire, jedna je od zadaća Turističke zajednice Tuzlanskog kantona. Postavlja se pitanje, koji je najbolji i najlakši način za to. Zasigurno su to sajamske manifestacije, poput Sajma poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajma šljive u Gradačcu, koji je ove godine okupio brojne posjetioce ne samo iz naše, nego i zemalja regije, ali i šire. I upravo na ovom sajmu prisutna je i Turistička zajednica Tuzlanskog kantona. Osim što prikazuju turističke potencijale, kulturno-historijsko naslijeđe i blago koje ovaj kanton ima, ostvaraju kontakte i povezuju se sa drugim subjektima, poput turističkih zajednica i organizacija iz drugih regija, ali i firmi i kompanija.

”Ovaj put i ovog Sajma pokušavamo u inovativnom smislu da nastupimo, da napravimo sinergiju sa svim izlagačima, pogotovo onima koji imaju doticaja sa turizmom i ugostiteljstvom. Naravno, hrana je bitan segment u nekakvoj percepciji razvoja turizma, obzirom da mi jesmo područje koje ima mogućnost i perspektivu i treba iskoristiti taj momenat u razvoju turizma i turističko-ugostiteljske djelatnosti”, ističe Miralem Mešković, v.d. direktora Turističke zajednice TK.

Svako područje u kantonu ima svoje neko turističko obilježje, poput Muške vode u Kladnju, zatim planine Konjuh, starih utvrda u Srebreniku i Gradačcu, jezera u Tuzli… Sada je pravi momenat da se potencijali ”upakuju” u turističke pakete i kao takvi ponude turistima. To i jest bit bavljenja turističkom djelatnošću, kažu u Turističkoj zajednici TK. Potrebno je stvoriti brend od svih destinacija koje Tuzlanski kanton ima.

”Velika je stvar da imamo i na planini Konjuh jedno zaštićeno područje, a sama ta činjenica govori da smo po automatizmu na mapi evropskih i svjetskih ljubitelja prirode. I onda to treba iskoristiti, treba brendirati te destinacije, počevši od Muške vode, od prelijepih planinarskih staza, pješakih staza, biciklističkih staza. Najočigledniji primjer uspješnosti je naša neprevaziđena Panonika, to je već jedan brend ne samo za Tuzlu, nego i Tuzlanski kanton i državu pokazatelj kako se trebaju iskoristiti ti kapaciteti. Gradačac je također potencijal”, navodi on.

Kula Husein kapetana Gradaščevića je prepoznatljiva odavno, a Sajam u Gradačcu može doprinijeti još većoj promociji ove kule. Nekada su sve ove destinacije imale redovne goste iz različitih regija BiH, od Bihaća do Sarajeva i šire. Cilj je upravo vratiti se na nekadašnji put turizma, kada su turisti iz evropskih zemalja, poput Poljske, Češke, Finske također biti redovni na tim destinacijama. Cilj je i iskoristiti smještajne kapacitete u TK. Oni su sada prosječno iskorišteni.

”Svim ovim aktivnostima trebamo podići taj nivo i promocije i propagande, naravno u sadejstvu i zajedno sa onim koji se direktno bave turizmom i ugostiteljstvom, odnosno lokalnom zajednicom, turističkom destinacijom koja je i osnovni model za prepoznavanje i koja na kraju krajeva i privlači turiste”, naglašava Mešković.

Svi uslovi koji bi trebali privući veći broj turista u budućnosti su ispunjeni. Ljepote i blago Tuzlanskog kantona zasigurno će nekada zasjati pravim sjajem i te destinacije postati prava atrakcija u našoj regiji.