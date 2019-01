Salić: Vrlo je teško odrediti stvarne štete uvođenja taksi na robe iz BiH

Pomoćnik ministra za međunarodne trgovinske odnose u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Midhat Salić kazao Feni da od momenta uvođenja mjera Kosova prema BiH krajem prošle godine, Ministarstvo u okviru svojih nadležnosti i ingerencija čini sve što je moguće, te da putem organa CEFTA-e pokuša doći do razgovora o ovoj temi.

– U posljednje vrijeme intenzivno radimo na tome i vjerovatno, vrlo moguće, uskoro da imamo i bilateralne konsultacije, razgovore na tu temu – kazao je Salić, dodajući da se nada pozitivnom ishodu.

Na pitanje kolike je do sada štete pretrpjela BiH nakon odluke Kosova o uvođenju posebnih carina – taksi u iznosu od 100 posto na svu robu koja se uvozi iz BiH, kaže da je, kad je ovaj slučaj u pitanju, a i slični slučajevi prije, vrlo teško odrediti prave direktne i indirektne štete.

– Znam da se mnogi analitičari ‘gađaju’ iznosima, ciframa, ali to je sve napamet. Niko ne zna tačno direktne, indirektne štete. To će se kasnije, otprilike, moći ustanoviti. Što se tiče vanjskotrgovinskog prometa, to su egzaktni podaci. Na primjer, u novembru 2017. godine izvoz BiH na Kosovo je bio oko 12 miliona KM, a prošle godine to je sedam i po miliona KM. To je oko četiri i po miliona KM manje. Možemo reći da je to manja šteta nego što se očekivalo – kazao je Salić.

Dodao je da, prema podacima koje imaju do 21. decembra 2018. godine, izvoz je bio oko milion i 900 hiljada KM, dok je čitav decembar 2017. godine iznosio oko 13 i po miliona KM, što znači da se u decembru već osjetio pad izvoza BiH na prostor Kosova.

– Možemo reći da je šteta oko 11 miliona KM. To su direktne štete, znači manji iznos izvoza naših roba na Kosovo, a indirektne štete će se moći tek naknadno ustanoviti – kazao je Salić.

Upitan da li su se, eventualno, bh. kompanije obraćale nadležnim organima, konkretno Ministarstvu, u vezi pružanja pomoći za nastalu štetu, traženje novih tržišta za njihove proizvode itd., naveo je da se direktno nisu obraćale, te da to nije ni potrebno jer „Ministarstvo kontinuirano radi na pronalasku novih tržišta, bez obzira na stanje sa Kosovom“.

– To je nama kontinuirani zadatak, mi to stalno pokušavamo. Nisu se direktno javljale firme za nadoknadu štete, jer su upoznate kako je došlo do ovoga, šta je razlog i koje su mogućnosti ovoga ministarstva. Znaju da Ministarstvo ne može nadoknaditi takvu vrstu štete – kazao je Salić.

Vlada Kosova je 21. novembra prošle godine uvela 100-postotne carine na proizvode iz Bosne i Hercegovine i Srbije, ali od takse su bili izuzeti strani brendovi. Međutim, kosovska vlada je 28. decembra usvojila odluku da se taksa od 100 posto na uvoz srpskih proizvoda primjenjuje i na strane brendove koji se proizvode u Srbiji.

