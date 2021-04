Salines dostojno brani titulu prvaka države

Futsal klub „Salines Tuzla City“ nakon pobjede nad ekipom MNK „ Bosna Kompred“ Tuzla plasirao se u finale Premijer futsal lige BiH gdje će pokušati odbraniti prošlogodišnju titulu prvaka. U finalu će tuzlanski klub igrati protiv FC „ Mostar SG Staklorad“ iz Mostara.

Iako je sezona bila izuzetno teška i turbulentna, praćena brojnim problemima, to nije uticalo na klub da pokaže kvalitet vrhunskog futsala. Dobro organizovan i ka uspjehu orjentisan kolektiv, nije podlegao brojnim pritiscima koji su dolazili sa različitih strana. Problemi su počeli sa dolaskom korone, pauziranjem trenažnog procesa te igranjem utakmica pred praznim dvoranama bez podrške vjernih navijača. No, to nije omelo ovu ekipu da Tuzlu i BiH predstavi u UEFA Premijer futsal ligi protiv FC Encamp u Andori gdje su zabilježili pobjedu. Potom slijedi organizovanje domaće utakmice koja nije mogli biti u Tuzli zbog tehničkih uslova, već u Sarajevu. Visoke evropske kriterije za organizovanje takvog jednog događaja, pratilo je maksimalno zalaganje čitavog kolektiva. Profesionalnu, kvalitetnu i vrhunsku igru Salinesa protiv ekipe TTG-Ugra Yugorsk iz Rusije, tuzlanski klub je pokazao na terenu, a gledatelji su to mogli vidjeti na malim ekranima jer je susret prenosila nacionalna televizija BHT. Iako je Salines poražen u tom susretu, domaći klub je pokazao da ima kvalitet za najviše evropske rangove takmičenja ali da može biti dostojan domaćin. Nažalost, u svemu tome je izostala podrška i još uvijek izostaje od strane različitih nivoa vlasti koje ne prepoznaju kvalitetan sportski kolektiv niti njegove rezultate. Šampionski klub u Gradu soli nije prepoznat niti vrednovan što žalosti ovaj klub koji je dostojno predstavljao Tuzlu i BiH u UEFA Futsal ligi prvaka te očekuje da se to promjeniti.

Tokom prošle godine, Salines je i otvorio akademiju za mlade i buduće futsalere kako bi u budućnosti iznjedrio dobre sportiste koji će biti spremni i za najjače utakmice. Koliko je zaista kvalitetan ovaj klub, pokazuje činjenica da tri igrača Salinesa čine okosnicu futsal reprezentacije BiH gdje su bili među najboljim pojedincima. Srđan Ivanković, Davor Arnautović i Darko Milanović dio su futsal ekipe koja je doprinijela da se BiH, po prvi put u povijesti, plasira na EURO 2022.

I pred same finale Premijer futsal lige BiH, nažalost, Jarčevi su bili meta malicioznih i tendecioznih tvrdnji protivničkih ekipa koje pokušavaju klub Salines svrstati u tabor kojem ne pripada. Nemili događaji nisu uticali na Salinesov put prema uspjehu i vrhu tabele. Neprofesionalne, nesportske i primitivne obračune koji nisu za sportski teren, ostavljaju onima koji su tome bliski. Svu snagu, energiju i želju, Jarčevi usmjeravaju na utakmicu u finalu te su odlučni da titula šampiona ostane u Tuzli, gradu koji bi konačno trebao prepoznati koliko uspješan klub ima.