Salkić: Razvijati zemlju, čuvajući slobodu, mir i razumijevanje

Potpredsjednik bh. entiteta RS Ramiz Salkić održao je danas predavanje učenicima i profesorima u Behram-begovoj medresi u Tuzli o aktualnoj ekonomsko-političkoj situaciji u ovome entitetu.

Kazao je da je vrijeme ratnih sukoba ostalo daleko iza nas, te da živimo u vremenu u kojem treba razvijati zemlju u kojoj živimo, čuvajući pri tome njene temeljne vrijednosti: slobodu, mir, razumijevanje i toleranciju, saopćeno je iz kabineta entitetskog potpredsjednika.

Istakao je da je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj su ljudi stoljećima živjeli jedni sa drugima i nikada nije bila nikome tijesna.

– Pokreti koji pokušavaju prikazati Bosnu i Hercegovinu kao zemlju nemogućega življenja ideološki su usmjereni ka njenom cijepanju i uništavanju i oni se moraju po svaku cijenu razobličiti i zaustaviti demokratskim sredstvima. Bošnjaci koji žive u bh. entitetu RS jasno su kazali da su spremni da grade zemlju jednakih mogućnosti za sve, zemlju ravnopravnosti i miroljubive koegzistencije. Bošnjacima u ovome entitetu treba podrška za ekonomsko osnaživanje njihovih porodica i zajednica – naveo je Salkić.

Potpredsjednik RS-a, koji je nekada bio uposlen kao profesor u ovoj školi, održao je odvojena predavanja profesorima i učenicima najbolje škole u sjeveroistočnoj Bosni i jedne od vodećih u Bosni i Hercegovini.

Behram-begova medresa je osnovana daleke 1626. godine. U posljednjih dvanaest godina, na pedagoškim vrednovanjima, devet puta je bila prva i tri puta druga škola po kvalitetu i uspjehu, a šest puta je uzastopno osvajala prvo mjesto u Tuzlanskom kantonu.

Analizirajući rezultate poslijeratne obnove, potpredsjednik Salkić je kazao da su iza Bošnjaka značajni rezultati, kojima su oni pokazali da im je stalo do države Bosne i Hercegovine i njene budućnosti.

– Često smo nezadovoljni sporošću određenih procesa. Čini nam se da smo malo uradili. Ali ne trebamo zaboraviti da smo u ovom periodu obnovili i sagradili desetine hilja kuća, izgrađena je infrastruktura, izgrađeni su putevi, a pored puteva se grade hale i fabrike. Obnovili smo preko 600 srušenih džamija. I pored činjenice da je nad Bošnjacima počinjen genocid, Popis je pokazao da u RS-u živi blizu 200.000 Bošnjaka. Faktičko stanje govori da u BiH danas živi preko 50 posto Bošnjaka, osporavani bosanski jezik je dominantan u Bosni i Hercegovini, a islam je dominantna religija. Dakle, koliko god mi mislili da se nas ne tiče i da nemamo moć da mijenjamo stvari, mi moramo znati da svako od nas utiče na budućnost. Mi Bošnjaci, kao najbrojniji narod u Bosni i Hercegovini, imamo obavezu da kreiramo ambijent stabilnosti, mira i tolerancije – kazao je Salkić.

On je naglasio da Bošnjaci vodeći takvu politiku žele ostvariti ravnopravan partnerski odnos sa drugim narodima, kako bi u dobrim odnosima i razumijevanju krenuli ka Evropi.

– Neki žele vjerovati da je naža zemlja nemoguća i da ne može opstati. Mi pak želimo pokazati da je Bosna i Hercegovina zemlja budućnosti. Krize kroz koje prolazimo veliki su izazovi koje mi umijemo prevazići. Uvjeren sam da ćemo na putu mira, slobode i tolerancije naći partnere u drugim narodima. Ukoliko Bošnjaci i Hrvati u bh. entitetu Federacija BiH, gdje su većinski, omogućavaju ustavnim rješenjima prava Srbima, očekujemo da ćemo sa našim političkim partnerima takva prava ostvariti u RS-u. To nisu nerealni zahtjevi. Možemo samo govoriti o partnerima koji nisu spremni na konstruktivni dijalog. Ali, mi smo strpljivi. Doći će vrijeme konstruktivnih snaga. Do tada mi ćemo graditi naše institucije i raditi na unutarnjoj konsolidaciji – kazao je Salkić.

Kao uzrok destabilizacije on je naveo odluku RS-a da protivustavno provede referendum o Danu entiteta, a potom je cijelu situaciju uzburkala kriza oko podnošenja zahtjeva za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za agresiju i genocid.

– Sve dok budemo živi imamo obavezu da tragamo za zločincima, da zahtijevamo njihovo procesuiranje. Bez obzira na to koje su vjere i nacije. Nažalost, danas na sceni imamo politike i ideologije koje glorificiraju ratne zločince, daju po njima imena ustanovama. Naš stav je da to ispod svih civilizacijskih vrijednosti. Na drugoj strani, mi nismo iskoristili presude međunarodnih sudova, koje su pravno dokazale da je nad Bošnjacima počinjen genocid. Mi smo jedini narod u Evropi, nakon Jevreja, nad kojim je počinjen genocid. Naši instituti, nevladine organizacije, intelektualci i političari to ne koriste – kazao je Salkić.

U obraćanju učenicima on je govorio o svom životnom putu i političkoj karijeri, o zatočeništvu u logoru, te borbi za Bosnu i Hercegovinu kao svom životnom imperativu.

– Ostao sam bez polovine porodice u Bratuncu, ali sam se borio. Za sve se u životu morate boriti. Među vama su budući inženjeri, doktori, profesori, privrednici, pravnici… Jednoga dana ćete biti u situaciji da vi vodite ovu zemlju. Oni koji su bili prije vas u takvoj situaciji, bili su prinuđeni da se bore za nezavisnost države, potom za slobodu i mir. Vaša obaveza danas je da budete dobro obrazovani, odlučni i da svom snagom razvijate svoju domovinu. U ovim vremenima kada je društvo zaraženo kriminalom i korupcijom, upravo nam trebaju ljudi kao što ste vi. Treba nam puno više morala, rada, principijelnosti i dosljednosti. Budućnost čeka na vas – zaključio je Salkić.

Na kraju posjete potpredsjednik Salkić je zahvalio direktoru Behram-begove medrese Ahmed-ef. Hatuniću na pozivu, te čestitao za izuzetne rezultate koje ova školska ustanova postiže.

Izvor: RTV Slon / Fena