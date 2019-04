Samodijagnoza bolesti: Koliko je česta i da li je korisna?

Na internetu svim korisnicima dostupan je raznolik sadržaj. Koliko može biti koristan, u nekim situacijama internet može i da nanese štetu. Tako se na primjer sve češće “Guglaju” simptomi bolesti, ali i postavljaju vlastiti dijagoze, te u online zajednici forumaša traže odgovori, slična iskustva i savjeti što učiniti dalje. I najpopularnija društvena mreža Facebook ima niz “zdravstvenih grupa” u kojima se objavljuju pitanja, razmjenjuju iskustva, postavljaju slike simptoma poput osipa, otečenosti, a potom se nižu odgovori… No, pronalazak dijagnoza na internetu nije jedini.

“To je zaista čest slučaj. Pacijenti često sami postavljaju dijagnoze, odnosno pokušavaju da ih postave shodno prijašnjim slučajevima iz bliske okoline, pa dođu i kažu moj prijatelj, komšija, rođak je imao sličnu simptomatologiju i ja mislim da se radi o tome i shodno tome odu u apoteke i pokušavaju da riješe taj problem” – kazao je Semir Kicić, specijalista porodične medicine.

Strah od odlaska ljekaru, postavljanje dijagnoze, kao i nedostatak vremena, najčešći su razlozi zbog kojih se pacijenti odlučuju na takozvanu „samodijagnozu“. No, u većini slučajeva, kako kažu stručnjaci, pacijenti na taj način mogu samo otežati situaciju.

“Uzimajući neke lijekove oni često kad vide da su pogriješili javljaju se u porodičnu medicinu, ali ne mogu da detektuju problem do kraja. Uzimaju lijekove i maskiraju simptome, tako da nas nekada to odvede na pogrešan trag. Oni nam to često prećute, i kažu nisam ja ništa uzimao i počinjemo ispočetka i dok dođemo do pravog problema. To oduzima puno vremena, a onda moramo i u nekim slučajevima koji se zakompliciraju mnogo veću pažnju posvetiti i mnoge dijagnostičke metode koristititi” – istakao je Semir Kicić, specijalista porodične medicine.

Ono što stručnjaci ističu jeste i pitanje dostupnosti i tačnosti informacija na internetu, te kvaliteta informacija koje pacijenti razmjenjuju međusobno na različitim forumima. Često kada sebi odrede dijagnozu, lijekove koje ne mogu kupiti bez recepta, nalaze na internetu. A to predstavlja dodatni problem jer je upitno porijeklo lijekova koji se mogu kupiti na internetu.

“Posljedice su velike čak i kobne, to preko interneta, narudžba lijekova neprovjerenih, gdje je to čuvano, da li je registrirano, da li je skladišteno dobro, da li je prošlo kontrolu serije, to ni u kojem slučaju ne preporučujemo, posljedice mogu biti velike zaista” – rekla je Lejla Berbić, magistrica farmacije .

Zabrninjavajući su i rezultati istraživanja koje je proveo Američki tehnološki div Microsoft, a ono je pokazalo da se osobe poslije samostalnog postavljanja dijagnoze, zaista i osjećaju bolesno. Svaki sedmi stanovnik Evrope dijagnozu traži na internetu, a ta brojka se posljednjih godina i povećala, jer se povećao i broj korisnika interneta.

Kako stručnjaci kažu, ne treba odmah prvi sat nakon uočavanja simptoma neke bolesti otići ljekaru, ali ne treba dozvolili da simptomi duže traju i da pacijenti trpe. S toga, preporuka ljekara je da ako uočite simptome neke bolesti koji traju duže od tri dana, obavezno se trebate javiti ljekaru koji će prepoznati simptome i odrediti terapiju. Nikako to ne trebate raditi sami.