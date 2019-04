Sanader policijskim automobilom stigao u remetinečki zatvor

Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader u četvrtak iza 19 sati stigao je u remetinečki zatvor u Zagrebu, nakon što mu je Vrhovni sud produžio kaznu u aferi “Planinska” na više od pet godina zatvora.

Gotovo dvosatna preprata od Sanaderovog doma u Kozarčevoj ulici do Remetinca, neslužbeno se doznaje, uzrokovana je dovođenjem bivšeg premijera u sjedište policije u Heinzelovoj ulici gdje je rješavao potrebnu paprilogiju.

U remetinečkom zatvoru očekuje ga uobičajna kažnjenička procedura, od sigurnosne provjere i liječničkog pregleda do smještaja na odjel.

Na Vrhovnom sudu Hrvatske ranije u četvrtak je završeno trodnevno razmatranje žalbi protiv prvostupanjske presude u aferi “Planinska”, kojom je bivši premijer i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice – HDZ Ivo Sanader osuđen na četiri i pol godine zatvora i povrat 15 milijuna kuna (dva milijuna eura) te je Sud odlučio o povećanju kazne Sanaderu.

Pozivajući se na neimenovane izvore iz visokih pravosudnih krugova mediji su u četvrtak poslijepodne objavili da je Vrhovni sud prihvatio žalbu tužiteljstva i Sanaderu povisio kaznu na šest godina, no na Županijskom sudu u Zagrebu potvrđeno je samo da je kazna povećana na više od pet godina.

Županijski sud potvrdio je da je izdao dovedbeni nalog za bivšim premijerom i predsjednikom HDZ-a Ivom Sanaderom jer mu je Vrhovni sud povisio kaznu u aferi “Planinska” na više od pet godina.

Glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić izjavio je kako je Vijeće Vrhovnog suda na današnjoj sjednici odlučilo da će se protiv Ive Sanadera odrediti istražni zatvor jer je određena kazna veća od pet godina.

“Dobili smo rješenje Vrhovnog suda o određivanju istražnog zatvora jer je kazna veća od pet godina, a samim time se radi o situaciji kada se primjenjuje obligatorni istražni zatvor”, kazao je za Hinu glasnogovornik zagrebačkog Županijskog suda Krešimir Devčić.

Iz rješenja Vrhovnog suda ne vidi se visina kazne

Dodao je da je nakon rješenja Vrhovnog suda o određivanju obligatornog istražnog zatvora Županijski sud “izdao dovedbeni nalog i proslijedio ga nadležnoj policijskoj postaji po mjestu stanovanja osuđenog Sanadera”.

To znači da će policija Sanadera tražiti u njegovoj kući u Kozarčevoj ulici, a ako ga ne pronađu slijedi raspisivanje tjeralice.

Devčić je kazao da se iz rješenja Vrhovnog suda ne vidi koliko je Sanaderu povećana kazna, osim da je veća od pet godina.

Ovom odlukom Sanader je prvo upućen u Remetinec, a zatim i na izdržavanje kazne zatvora.

Glasnogovornik Vrhovnog suda Željko Pajalić kazao je ranije da nema informaciju da je Vrhovni sud produžio Sanaderu kaznu.

“Nakon razmatranja žalbi tužiteljstva i obrane, vijeće Vrhovnog suda donijeti će odluku. Ako je preinačenom presudom izrečena kazna od pet ili više godina, vijeće bi moralo odrediti i obligatorni istražni zatvor”, kazao je Pajalić za Hinu.

Sanader: Ovo je smiješno

Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader poslijepodne je ispred svoga doma dao izjavu medijima u društvu svojih odvjetnika, Jadranke Sloković i Čede Prodanovića.

Sanader je kazao da je presuda trebala pasti i kako nema dokaza. Tvrdi da se radi o političkom obračunu i o sramotnoj epizodi hrvatske pravne države.

“Nema dokaza. Ovo je smiješno, presuda je trebala pasti. Ovo je još jedna predstava. Tu su moji odvjetnici, ako dođu po mene, ja idem. To je besmisleno. To su laži, jedna do druge. Ja sam spreman na sve i dokazat ću svoju nevinost”, izjavio je Sanader, dodajući kako je bivši ministar regionalnog razvoja Petar Čobanković tijekom suđenja odgovarao iz bilježnice po dogovoru s tužiteljstvom.

Dodao je da je na djelu predstava za javnost uoči hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije te da se nastavlja boriti da dokaže svoju nevinost.

Upitan hoće li ići s policijom u Remetinec ukoliko policijski službenici dođu po njega, rekao je da će ići.

Jadranka Sloković istaknula je kako su o odluci Vrhovnog suda doznali iz medija, a ne od od Suda te da službeno “još nisu dobili niti jedan papir”.

“Jako smo zadovoljni da pravna država super funkcionira, od medija smo saznali odluku Vrhovnog suda. To znači da funkcionira odlično pravosuđe. Nama je javljeno, dobili smo obavijest od novinara. Niti smo dobili od suda obavijest, što smo trebali dobiti, niti je gospodin Sanader dobio ikakvu obavijest od suda. Ponavlja se špranca, sve ide prvo novinarima, onda nama”, kazala je.

Policija je od zagrebačkog Županijskog suda zaprimila poslijepodne nalog za uhićenjem Sanadera i nedugo nakon izjave policijski su službenici došli po njega te je počela procedura prebacivanja u remetinečki zatvor.

Čobanković osuđen na ‘guljenje krompira’

Obrana se u ovom slučaju žalila zbog bitnih povreda kaznenog postupka te tražila ukidanje nepravomoćne presude, dok se Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta – USKOK žalio na visinu kazne.

Pored bivšeg premijera, u aferi “Planinska” nepravomoćno su bili osuđeni i Mladen Mlinarević, za kojeg je utvrđeno da je za Sanadera izradio uvećanu procjenu vrijednosti nekretnine, i Stjepan Fiolić, bivši HDZ-ov saborski zastupnik i vlasnik mesne industrije, čiju je zgradu u Planinskoj ulici kupilo ministarstvo regionalnog razvoja, na čijem je čelu bio Petar Čobanković.

On je prije suđenja priznao nedjelo te je osuđen na društveno koristan rad, koji je odradio guleći krumpire.

Mlinarević i Fiolić su na prvom suđenju osuđeni na godinu dana uvjetno, a kazna im je zamijenjena radom za opće dobro.

Tužiteljstvo je tvrdilo da su Sanader i Mlinarević preblago kažnjeni pa su od Vrhovnog suda tražili da preinači odluku o kazni. Za bivšeg premijera tražili su najvišu propisanu kaznu od deset godina, jer smatraju da je u njegovom slučaju riječ o “najtežem obliku političke korupcije koju je sam osmislio te je u realizaciji bio uporan i ustrajan, kao što je uporan i ustrajan u njenom prikrivanju”.

Za Mlinarevića tvrde da su on i Sanader svojim ponašanjem na suđenju pokazali da nije bila riječ o ishitrenom ponašanju, već o “korupciji kao stilu života”.

Bivši premijer se, kao ni njegovi suoptuženici Mlinarević i Fiolić, nije pojavljivao na sjednicama sudskog vijeća kojim predsjeda sutkinja Vesna Vrbetić.

Prodaja zgrade po višoj cijeni

Sudac izvjestitelj je bio Žarko Dundović, a u vijeću je bio i sudac Marin Mrčela.

Optužbu u spisu koji broji 7.000 stranica zastupa Tamara Laptoš, nekadašnja ravnateljica, a sada zamjenica ravnatelja USKOK.

Sanader je nepravomoćnom presudom po USKOK-ovoj optužnici proglašen krivim da je pomogao bivšem saborskom zastupniku HDZ-a Stjepanu Fioliću i njegovim tvrtkama da 2009. godine po znatno višoj cijeni od tržišne Ministarstvu regionalnog razvoja proda zgradu u zagrebačkoj Planinskoj ulici.

Prema presudi, državni proračun je zbog prenapuhane cijene oštećen za 15 milijuna kuna, dok je Sanader od Fiolića dobio proviziju od 17 milijuna kuna (2,2 milijuna eura).

Bivšem predsjedniku HDZ-a ujedno je i naloženo vraćanje primljenih 17 milijuna kuna, a razliku u cijeni od 15 milijuna kuna u državni proračun bi solidarno trebali nadoknaditi Sanader i Fiolić te njegove dvije tvrtke. Tim tvrtkama je izrečena i novčana kazna u iznosu od 120.000 kuna (16.100 eura).

Milijuni u kartonskoj kutiji

Fiolić je priznao da je uz Sanaderovu pomoć prodao zgradu na temelju lažnog elaborata te je izjavio kako je Sanaderu u kartonskoj kutiji odnio 10 milijuna kuna (1,3 milijuna eura) i milijun eura u njegovu kuću u zagrebačkoj Kozarčevoj ulici.

Bivši premijer je sve optužbe u ovom slučaju odbacio kazavši da je USKOK ucjenjivao njegove suoptuženike, a optužbu niječe i Mlinarević.

Suđenje u aferi “Planinska” trajalo je od travnja 2013. do travnja 2018. godine, a učestalo je prekidano zbog Sanaderove bolesti.

On je u međuvremenu tijekom tog postupka izašao iz pritvora nakon što je Ustavni sud 2015. ukinuo pravomoćnu osuđujuću presudu za afere Hypo i Ina – MOL, dok je Vrhovni sud ukinuo nepravomoćnu osuđujuću presudu za aferu Fimi Media, prenosi AlJazeera.

U tijeku je ponovljeno suđenje u aferama Ina-MOL i Fimi Media.

Sanader je u listopadu nepravomoćno osuđen na dvije i pol godine zatvora u aferi Hypo, dok je nepravomoćno oslobođen optužbi za aferu HEP-Dioki.