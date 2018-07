Saobraća se uz slabiji promet vozila

Na putevima u BiH ovoga jutra saobraćaj se odvija uz slabiji promet vozila, po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu.

Zbog održavanja manifestacije „Dani Ajvatovice“ danas (01.07.) od 16 do 17 sati doći će do obustave saobraćaja na raskrsnici magistralnih puteva M-5 (ulica 14.septembar ) i M-16 (ulica 770 Slbbr.) od zgrade PTT-a do BP „INA“ u Donjem Vakufu. Iz istog razloga, večeras do ponoći, zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na području Srednjobosanskog kantona.

Na dionici autoputa A-1 Lepenica-Tarčin, zbog radova na potpornom zidu saobraća se preticajnom trakom, uz ograničenje brzine od 60 km/h. Zbog sanacije klizišta na dionici A-1 Lepenica-Sarajevo sjever, saobraćaj je kod tunela Igman preusmjeren u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje.

Zbog izvođenja neophodnih radova na dionici magistralnog puta M-16.1 Klašnice-Prnjavor (u mjestu Hrvaćani), na ukrštanju magistralnog puta sa autoputem u zoni vijadukta Crkvište, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na privremenu zaobilaznicu u neposrednoj blizini.

Na graničnim prelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja.

Izvor: RTV Slon/IC BIHAMK