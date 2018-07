Saobraćajnica u Džafer mahali bit će puštena u funkciju do kraja sedmice?

Iz Službe za komunalne poslove grada Tuzla tvrde da će ukoliko ne bude prepreka pri završetku radova na izgradnji saobraćajnice u ulici Džafer mahala ista u promet biti puštena do kraja radne sedmice. Iako se čini da je sve spremno za puštanje saobraćajnice u funkciju iz Službe za komunalne poslove grada Tuzle da su u toku završni radovi.

„Ostalo je još nekih završnih radova što se tiče horizontalne i vertikalne signalizacije. Postavljanje i iscrtavanje iste je u toku, u završnoj je fazi. Asfaltni dio je završen, i imamo danas nekoliko stubova javne rasvjete da postavimo, da se sistem javne rasvjete dovede u stanje koje odgovara rekonstruisanoj ulici. „, kazao je Amir Razić iz Službe za komunalne poslove.

Dodao je da ukoliko sve bude išlo po planu po pitanju postavljanja javne rasvjete, i ne bude prepreka, može se očekivati da do kraja ove radne sedmice saobraćajnica bude puštena u funkciju.

Ova saobraćajnica od velikog je značaja za naš grad jer tim dijelom puta dnevno prođe na hiljade automobila, ali i pješaka. Gradska uprava Tuzla i Slzužba za komunalne poslove nastavit će sa rekonstrukcijom i adaptacijom, te održavanjem saobraćajnica onom dinamikom kako je to utvrđeno u Budžetu.

