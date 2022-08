Saopćenje ZZO TK: Zavod je jedini ovlašten za prikupljanje i obradu podataka potrebnih za izdavanje e-legitimacije

Nakon jučerašnjeg saopćenja Stranke penzionera – GO Tuzla da penzioneri posredstvom njih mogu predati zahtjev za izdavanje elektronske zdravstvene legitimacije, oglasili su se iz Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

U saopćenju iz Zavoda je navedeno:

Dana 16.08.2022. godine posredstvom sredstava informisanja na području Tuzlanskog kantona pod redakcijskim naslovom “Stranka penzionera poziva penzionere da posredstvom nje podnesu zahtjev za e-knjižicu“, objavljen je tekst sa iskrivljenim podacima.

U vezi sa saopštenjem Stranke penzionera/umirovljenika – Gradski odbor Tuzla, a sve u svrhu objektivnog informisanja javnosti dužni smo iznijeti sljedeće:

Saopštenje za javnost Stranke penzionera/umirovljenika Tuzla, kojim pozivaju penzionere/umirovljenike koji nisu predali zahtjev za elektronsku zdravstvenu legitimaciju da to mogu učiniti posredstvom ove stranke, smatramo ishitrenim i neprimjerenim.

Naime, sasvim je neprihvatljivo da se u svrhu “predizborne kampanje“, penzioneri na ovakav način koriste i da se preko njihovih leđa ostvaruju politički poeni.

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je jedina ovlaštena ustanova koja može obavještavati i upoznavati osigurana lica o novostima iz oblasti zdravstva i za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Zahtjev za izdavanje e-legitimacije podnosi se LIČNO u poslovnicama zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog lica.

E- legitimacija je javna isprava i lični dokument svakog osiguranog lica.

E- legitimaciju izdaje Zavod i isti je jedini ovlašten za prikupljanje i obradu podataka potrebnih za izdavanje istih.

Podsjećamo javnost, isključivo korisnike penzija, na ovjeru zdravstvenih legitimacija na duži period, i to za penzionere čiji iznos penzije ne prelazi iznos minimalne penzije na period do tri godine do 70 godina života i trajno za penzionere sa navršenih 70 godina i više.

Krajnji rok za izdavanje e-legitimacije svim osiguranim licima ističe sa 31.12.2023. godine, i do tog datuma vrijedi i papirna zdravstvena legitimacija uz prethodnu provjeru ovjere u Integrisanom zdravstvenom informatičkom sistemu.