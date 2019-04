Šarović: EBRD velika prilika za snažniji rast BiH

EBRD investiciona konferencija je velika prilika da se kroz povezivanje ekonomija osigura snažniji rast Bosne i Hercegovine, poručio je Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

BiH će tri dana, od 7. do 9. maja, biti centar zanimanja najvećih investitora Evrope i svijeta, što je, ističe Šarović za “Nezavisne”, rijetko dobra prilika za predstavljanje BiH i njenih potencijala, ali i za popravljanje imidža BiH, posebno kada je riječ o poslovnim i investicionim prilikama. On je privrednike pozvao da iskoriste šansu i dostave vlastite projekte i ideje, jer što je više ideja, to je više i mogućnosti.

“Iskoristite ovu jedinstvenu priliku i povežite se s biznismenima iz cijelog svijeta, širite svoje poslove i vizije i pomjerajte vlastite granice. Ovo je prilika, i to smatram posebno važnim, za investiranje u projekte koji će omogućiti nova zapošljavanja i spriječiti, nažalost, sve masovniji odlazak iz BiH. Smatram ovo gorućim problemom naše zemlje, a upravo ova konferencija pruža mogućnost za pokretanje novih start-up firmi, koje će generisati nove industrije, zadržati mlade ljude i pružiti im priliku za rad i napredovanje”, rekao je Šarović.

IT sektor je mlada grana u BiH, ali grana koja se jako brzo razvija i mnogo obećava.

“Na posebnoj investicionoj sesiji promovisaćemo ovaj, ali i druge sektore gdje vjerujemo da imamo velike potencijale, kao što su turizam, auto i metalska industrija i poljoprivreda”, pojasnio je Šarović.

Procjene Svjetske turističke organizacije stavljaju BiH na vrh liste po stopi rasta turizma.

“Prihodi od turizma daju veliki doprinos bh. privredi, a kao rezultat toga imamo snažan godišnji rast broja dolazaka turista i brzo širenje usluga u ovom sektoru. Samo broj kineskih turista ove godine dostići će 100.000. Ovaj visoki potencijal svakako daje velike mogućnosti koje se moraju dodatno iskoristiti”, rekao je Šarović.

Auto-industrija i proizvodnja auto-dijelova takođe predstavljaju ogroman izvozni potencijal, posebno što, kako je naglasio, razvijamo komponente za električne automobile i užurbano radimo na olakšanju legislative i prihvatanju svjetskih trendova tzv. zelenih gradova.

I poljoprivreda u Bosni i Hercegovini predstavlja ogroman potencijal.

“Učešće poljoprivrede u ukupnoj zaposlenosti relativno je visoko i iznosi oko 19% radno sposobnog stanovništva. Zadnjih godina omogućili smo poljoprivrednicima da sa svojim proizvodima izađu na svjetsko tržište, a mliječna, peradarska, ali i druge industrije sve više jačaju i traže nove podsticaje za jačanje i širenje”, kaže Šarović.

On je naglasio da će posebno organizovane sesije na ovoj konferenciji svima pružiti priliku da saznaju kako nove digitalne tehnologije integrisati u svoje kompanije i pomoći sebi u razvoju poslovnih modela za otvoranje novih tržišta, razvoj i zapošljavanje, ali i koje trendove možemo integrisati u svoje makroekonomske i geostrateške snage.

“Samit se održava u značajnom trenutku za zapadni Balkan i vjerujemo da će na ovom skupu biti predstavnici odnosno lideri zemalja zapadnog Balkana, a osnovna poruka EBRD-a za ovaj samit biće stabilnost regije za investicije u BiH”, poručio je Šarović.

Na skupu će biti ministri finansija, guverneri centralnih banaka, predstavnici 67 članica EBRD-a, jedne od vodećih globalnih finansijskih institucija. Biće, takođe, prisutni predstavnici Evropske komisije, potpredsjednik EK i rukovodstvo EBRD-a, kao i lideri zemalja zapadnog Balkana, pišu Nezavisne novine.

EBRD je jedan od ključnih investitora u BiH i u posljednih 20 godina uložio je više od dvije milijarde evra.