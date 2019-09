Šarović: Nije dobro produbljivanje krize i blokade

Stav Srpske demokratske stanke (SDS) je da se situaciju u Bosni i Hercegovini ne treba podgrijavati i stvoriti neizvjesnost u društvu, jer blokade i produbljivanje krize predstavljaju prijetnju miru i stabilnosti u BiH – izjavio je predsjednik te stranke Mirko Šarović.

On je, nakon sjednice Predsjedništva SDS-a u Istočnom Sarajevu, kazao da će predstavnici te stranke sutra prisustvovati sastanku predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića sa liderima parlamentranih stranka iz Republike Srpske.

-Ići ćemo na sastanak i smatramo da se kroz dijalog treba čuti i naše mišljenje o trenutnoj situaciji u BiH i vjerujemo da će to biti tema koja će dominirati. Mi mislimo ta je to veoma važno, jer su sve informacije prema Beogradu i predsjedniku Vučiću do sada uobičajeno išle jednosmjerno i smatram da je to dobra prilika da mu svoja razmišljanja i viđenja situacije prezentujemo i mi iz SDS – naveo je Šarović u izjavi novinarima.

Najavio je da se na sljedećoj sjednici Glavnog odbora SDS očekuje imenovanje njegovog zamjenika, kao i članova Izvršnog odbora ove stranke, piše Fena.